小心！这种肚痛可致命

谁没有过“肚子痛”的经历？大部分的“肚子痛”都不是什么大事，可是，也有发生致命“大事”的情况。

4月29日早上，来自广西桂平市52岁的刘先生（化名）突发剧烈腹痛，被送至南方医科大学中西医结合医院急诊科，接诊医生通过急查全主动脉CTA，发现了平素患有高血压的刘先生出现了腹主动脉瘤破裂征兆、短时间内有大出血休克死亡的情况！随后，该院李爱民院长紧急组织介入团队多名专家施行手术，挽救了刘先生的生命。

腹部主动脉出现了

一颗随时可爆的“炸弹”

“必须把患者的生命安全摆在第一位！”得知刘先生患有高血压且腹主动脉瘤有破裂征兆后，医院第一时间启动应急流程，开启急危重症病人救治绿色通道，介入DSA室、重症监护室、急诊CT准备就绪。考虑到患者合并高血压，手术难度和手术风险明显增加，李爱民院长组织介入团队多位专家，共同配合施行介入微创腹主动脉瘤隔绝手术。在李爱民院长、陈猛医生、翁勰医生及相关手术室人员的共同努力下，手术顺利，患者康复顺利，腹部疼痛消失。

传统外科开腹切除行不通

介入微创手术救了他的命

“手术微创化既是腹主动脉瘤治疗的未来，也是患者健康的未来。”李爱民表示，“刘先生患有高血压，救治时使用的是介入微创腹主动脉瘤隔绝手术，首先把支架植入腹主动脉，将腹主动脉瘤与正常血管腔隔绝，促使瘤体逐渐血栓化并缩小，从而消除瘤体破裂、出血的隐患，达到治愈的目的。”

该手术的优势在于创伤小、并发症少、术后康复快。而传统的外科开腹行腹主动脉瘤切除术相对创伤大、并发症多、术后恢复艰难、死亡率高，许多高龄患者或伴有心、肺、肝、肾等基础疾病者因无法耐受此种手术而失去了治疗的机会。如果刘先生没有及时送到能够施行介入微创腹主动脉瘤隔绝手术的医院，他随时都面临着腹主动脉瘤破裂，导致大出血而休克死亡的可能。

腹主动脉瘤年轻化

预防做好这六点很重要

李爱民介绍，腹主动脉瘤一般多见于老年人，1955年4月18日，76岁的著名物理学家爱因斯坦也因“腹主动脉瘤破裂”去世。但近年来，中年患者也越来越多。

这可能与现代人生活习惯相关，因为腹主动脉瘤是人体的腹主动脉由于某些原因出现瘤样扩张的一种疾病，腹主动脉瘤破裂前可能并没有明显不适，但一旦破裂就会引起致命的大出血。

另外，腹主动脉瘤生长速度很快，尤其是高血压患者，脂质在血管壁沉积，引起动脉壁局部薄弱部分膨胀或凸出，扩张程度越大破裂风险越高，一旦破裂就会引起大出血，如不救治，24小时生存率小于50%。因此，早期发现、早期治疗是腹主动脉瘤的主要治疗思路。

做好腹主动脉瘤的预防，主要是避免其发生的高危因素，要做好以下几点：

1、60岁以上的男性，最好每年做一次彩色超声的检查，特别是腹主动脉彩超的检查作为筛选。

2、控制体重，肥胖的老年男性腹主动脉瘤罹患率更高。

3、减少吸烟或避免吸烟。

4、有糖尿病患者要控制血糖。

5、防治高血脂症，减少高脂肪食物摄入，尽量选择高蛋白、低脂肪食物，多吃蔬果，保证饮食的均衡性。

6、控制高血压。

（记者周洁莹 通讯员陈猛、张诚斌、朱钦文、彭逢美）