无论有没有前面说到的皮肤问题，到了紫外线强烈的季节，防晒护肤也需要提上日程了。光防护首先是要在日照高峰时间避开阳光，其次是正确使用防晒霜和穿戴防晒衣物，这些是预防或减少紫外线带来危害的关键。简单概括，科学防晒应从以下3方面着手。

1.选择防晒系数≥30的防晒霜

一般情况防晒系数（SPF）没必要追求高限，我们推荐防晒系数（SPF）≥30的广谱防晒霜用于从事户外工作、户外运动或户外娱乐活动的人群。广谱防晒指既能遮断太阳光线中的A波段（UVA，315-400nm），又能遮断B波段（UVB，280-315nm）两个区域的绝大部分紫外线。

2.每2个小时涂抹一次

防晒霜必须足量、反复涂抹于所有受到日晒的皮肤部位，以提供有效的防护。具体操作是在日晒前15-30分钟涂防晒霜，让皮肤表面能有效形成防护膜，而后每2个小时涂抹一次。不建议对小于6个月的婴儿使用防晒霜。但如果日照强烈又没有遮光物，可以小面积（如婴儿的面部和手背）地涂抹少量的、SPF≥15的防晒霜。因为婴儿的皮肤屏障尚未发育成熟，所选用的防晒霜需对皮肤和眼睛无刺激且致敏可能性低。

3.穿深色衣物更能抵挡紫外线

衣物的光防护程度由紫外线防护系数（UPF）界定，这是指某种织物遮挡太阳UV辐射的有效程度。对于一般人群而言，戴好防晒帽，选择线纱成分、编织紧密及颜色较深的衣物可提高紫外线防护指数。有特殊需要的人群可以选购专业防晒衣物，上面会标注紫外线防护系数。