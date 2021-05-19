炎炎夏日 这些智能家居陪你清凉一夏

这两天30℃左右的温度已经让大家感受到了夏天的气息。在这个智能时代，降温解暑当然也离不开智能家居的帮助。眼看着夏天的脚步已经到了六环，这些新潮居家好物提前为您奉上。

挂脖无叶风扇：随身携带的“小空调”

夏天的气温已经够让人受罪了，现在因为疫情还要被口罩闷一脸痘，实惨！为了从闷热中解脱，很多人出门都会带手持小风扇。不过，手持小风扇虽然能带来清凉，但有些时候，它也会成为一种累赘。于是，一种可以挂在脖子上的风扇受到了大家的欢迎。

第一代挂脖风扇是扇叶暴露式的，它的优点是：只在大端出风，所以风力集中。与此同时，带来的缺点就是脖子部分没有出风口，颈部、脑袋后部吹不到风……而且，它还有一个重大的安全隐患，那就是对很多长发女生不太友好，一不小心头发就很容易被绞进风扇里。

如今的电风扇领域，“无叶”设计可以说是趋势。同样的，应用在挂脖小风扇上，也出现了涡轮“无叶”设计，非常人性化地将扇叶“藏”了起来。这种巧妙的设计同时也让挂脖风扇的体积变得更小巧轻盈。

“这风扇连扇叶都看不到，风力是不是特小？”其实这里面暗藏了“黑科技”！它的两个大端内置了无刷电机，电机带动涡轮扇叶制造流动风。风通过挤压导风道进行一次增压，最后从挂脖风扇的N个环绕出风口流出。挂在脖子上，不但能吹到脸，还可以让脖子、身体也清爽，并且吹出的风是360度无死角的环绕风，风感绵密且柔和，即使久吹也不会出现头晕和眼睛干涩的状况。

挂脖风扇种类繁多，可以根据自己的腰包、喜欢的设计类型来仔细挑选。建议购买时从出风大小、工作音量、续航时长这三个方面做比较。

其中，工作音量对于挂脖风扇来说是一个很重要的参数，谁也不希望买个吹风机回来，在耳边“轰轰轰”地响。以现在的技术水平，一二挡的音量基本上可以接受，第三挡在白天人多的地方也不显，但到了晚上或者在比较安静的地方，还是会感觉有点吵。

空调伴侣：传统空调一键变智能

空调的智能化已成为人们选择的一个关键因素，语音操作、远程操控、体感雷达、AI送风……层出不穷的智能概念确实提高了夏日的生活体验，也让人们在挑选空调时多了很多选择空间。那么问题来了：很多年前买的老空调就要被“打入冷宫”吗？

传统空调变身智能空调，只需要一个叫作空调伴侣的“神器”。所谓的空调伴侣，其实主要是集合了网关、智能插座、红外遥控器等功能，用户可以直接通过智能音箱或者手机对空调进行远程开关、调节温度等设置。说直白点，空调伴侣就是将传统空调变成“智能空调”，让没有智能功能的空调也可以用手机来控制。

目前，市面上最广为熟知的空调伴侣要数小米生态链出的空调伴侣和米家空调伴侣了。它的操作十分简单，把空调的插头通过空调伴侣连入插座，通过手机APP就可以操作。有了空调伴侣基本可以告别遥控器了，到家前提前开启空调把温度降到24℃，打开门仿佛进入了另一个世界。

空调伴侣还可以通过智能音箱实现声控，可以查看自己一晚上用了多少电，还可以与其他传感器搭配使用，延伸出更多的智能功能。此外，它的睡眠温控功能也是很多老旧空调所做不到的。

空调伴侣只是一种传统空调向智能空调转变的过渡期的市场需求，因为现在很多新上市空调都智能化了，当然也不需要空调伴侣了。另外，它也存在一些缺点，比如不少用户反馈存在匹配不了某些空调、操控失灵等情况。因为是红外控制的，对空调插座的位置有要求，如果空调伴侣的位置有遮挡，那么很有可能出现不能使用的情况。

智能驱蚊器：定时开关解决电蚊香烧空危险

如果说高温是夏天的第一道考验，那么蚊子就是夏天的老大难问题，虽然被咬一口是小事一桩，但谁也受不了时不时地被“送红包”呀。为了消灭这些战斗力彪悍的烦人精，人类也使出了浑身解数。古至香炉驱蚊，今到人工智能，各种方法都试了个遍。

如今灭蚊也进入了智能时代，打开手机应用商场，可以发现，打着灭蚊噱头的APP不止一种。这些APP声称可以让手机模仿出蜻蜓、蝙蝠的超声波频率，从而达到驱蚊的目的。听起来似乎挺有技术含量的，然而实际上却几乎起不了任何驱蚊的作用。

和驱蚊APP相比，智能驱蚊器更能经受住实践的考验。市场上的智能驱蚊器基本上可以分为两种，一种是智能电蚊香液，可以看作是电蚊香液的升级版。区别于传统电蚊香，智能电蚊香液可以连接手机APP设置定时开关，比如晚上九点开启，到早上七点关闭，基本上正好是进入卧室及睡眠的时间，再也不用像使用电热蚊香液或者蚊香片时，有忘记关闭的烦恼了。此外，还有余液提醒的功能，防止电蚊香烧空。

另外一种智能驱蚊器使用原理和第一种差不多，是通过扇叶旋转，将驱蚊片里面的药剂吹出，或者将除虫菊酯吸入纸片中，利用热气蒸发出杀虫剂。

无论是使用传统的盘式蚊香、电蚊香液，还是新出的智能驱蚊器，其主要成分都差不多——除虫菊酯，区别只是载体不同而已。相对来说，除虫菊酯是一种比较安全的灭蚊制剂，但是在购买这些产品时一定要注意，要选择正规产品，并且注意通风，以免引起慢性中毒。另外，除虫菊酯对鱼类有较高毒性，家里喜欢养热带鱼和金鱼的应该尽量避免使用这类产品。