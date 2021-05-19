网红餐厅随机查 三家被暂停营业

昨日，北京青年报记者从北京市市场监管局获悉，以网红餐厅、美食城、连锁餐厅为重点的“随机查餐厅”行动已在全市启动，目前，已有3家网红餐厅被责令停业。

近日，市市场监管局会同北京消费者协会和北京烹饪协会、北京餐饮行业协会，采取不通知属地监管部门的“四不两直”方式，直达海淀区中关村地区餐饮企业，开展“随机查”。根据事前掌握的风险情况，此次共检查了3家餐饮单位。

在对网红餐厅“亲觅轻趣餐厅”，食品经营许可证标示的单位名称为“饭否（北京）餐饮管理有限公司”进行现场检查时，发现该企业擅自更改布局，取消了专间仍然进行冷食类制售，在第三方订餐平台公示的食品经营许可证与现场不一致等问题。

在对中关村谋食天下美食城，食品经营许可证标示的单位名称为“北京谋食天下餐饮管理有限公司第十分公司”进行现场检查时，发现该企业粗加工间不能正常使用，档口在洗碗池内洗菜，烤肉拌饭档口成品存放没有防污染设施、冷食类制售没有专间，牛肉拉面档口在没有专间情况下加工含豆制品的凉菜等问题。

在对网红餐厅“红巷子餐厅”，食品经营许可证标示的单位名称为“北京顺冉餐饮有限公司”进行现场检查时，发现该企业擅自改变布局，缺少肉菜粗加工间，部分半成品来源为餐饮门店，半成品包装没有制作时间和使用时限等问题。

针对三家餐饮单位的问题，海淀区市场监督管理局对三家企业依法责令改正，对其违法行为给予立案调查，并同步暂停了三家企业线上、线下的经营活动。

市市场监管局相关负责人表示，“随机查”将贯穿全年，以网红餐厅、美食城、连锁餐厅等群众关注度高、覆盖面广、风险高的餐饮服务单位为检查对象，重点检查后厨环境卫生、进货查验、人员健康管理、餐饮具清洗消毒等涉及食品安全的关键环节。对检查中发现的问题现场曝光，属地监管部门立即查处。其中，特别是针对投诉举报的热点和市民关注的“网红餐厅”线上形象与线下食品安全状况不符的问题，加大随机检查力度，检查结果通报给属地政府，督促其严格落实食品安全属地监管责任。