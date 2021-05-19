“中国智造”给海外消费者带来新体验

近年来，在新能源汽车、无人机、智能家电等新兴行业，一些中国品牌发力创新、注重质量，不仅在国内影响力与日俱增，还与国外市场精准对接，给海外消费者带来更多智慧和绿色新体验。随着中国制造业优化升级，“中国制造”正向着“中国质造”和“中国智造”迈进。



电动巴士——

满足高品质公共交通运输需求

在英国伦敦街头，比亚迪制造的纯电动“红色双层巴士”穿梭而过，为这一英伦文化符号增添了一抹中国元素。自2015年亮相以来，比亚迪与英国巴士制造商亚历山大丹尼斯合作，生产的纯电动巴士颇受当地欢迎，目前已有超过400台上路，占60%以上的市场份额。“中国制造正助力英国的道路空气清洁革命。”英国一家大型公交运营商伦敦地区负责人如是说。

如今，在欧洲20多个国家的100多个城市，都能看到比亚迪纯电动巴士的身影。随着欧洲国家加速推进交通领域新能源化，比亚迪纯电动巴士累计行驶里程超过6000万公里，减少二氧化碳排放约6万吨。去年9月，比亚迪与北欧最大的公交运营商Nobina签订了106台的纯电动大巴订单，正式进入芬兰市场。Nobina发言人表示，“在双方长达5年的合作过程中，比亚迪提供的更清洁、更舒适和可持续的出行方案，完全满足我们对高品质公共交通运输的需求。”

欧洲是现代客车工业的发源地，对于中国客车企业来说，成功跻身欧洲市场不仅具有巨大的市场价值，还有极大的品牌价值。比亚迪欧洲责任有限公司总经理何一鹏告诉记者，在制定海外发展战略时，比亚迪首选欧洲发达国家作为目标，通过参与当地激烈的市场竞争来提升自身品质。2020年3月，比亚迪纯电动大巴获得素有“工业设计界奥斯卡”之称的德国iF设计大奖。目前，比亚迪在欧洲已获得的纯电动大巴订单超过1500台，市场占有率约为20%。

“中国制造”扬帆出海并获得成功，关键在于拥有核心技术优势。据了解，目前比亚迪是全球唯一同时掌握新能源汽车芯片、电池、电机、电控及充电配套、整车制造等核心技术的企业。动力电池是新能源汽车的核心零部件，成本占新能源汽车的30%—40%。“我们在电池领域拥有领先技术，所造客车从未发生因动力电池原因引发的安全事故。”何一鹏表示。

一个好的品牌不仅要有好的产品，还要有完善的服务和支持。在输出产品的同时，比亚迪还推出“公交电动化”整体解决方案，自主研发车辆运营智能监控和诊断系统，使用大数据运营调度，极大减少了售后维护成本，为打造未来智能化公交系统提供了方案，受到多个国家和地区的欢迎。在2019年11月挪威第十四届零排放峰会上，挪威市政公交集团经过多方对比和验证，认为“比亚迪提供的新能源整体解决方案最具吸引力”并签下订单，与中国品牌展开更多合作。

商用无人机——

助力中小农户进行作物精准喷施

在南非开普敦以北约200公里的克兰威廉农场，一场农用无人机喷洒测试正在展开。在农田上空约10米处，一架装载着白色农药桶的黑色六旋翼无人机嗡嗡作响，沿着作物种植方向飞行的同时喷洒农药。悬停、转向、间歇性喷洒、定时返航……一系列操作过后，无人机徐徐降落，参观者掌声四起。

“我们是一家专注于无人机商业应用的公司，有多种产品和服务可供选择，但作物喷施，我们只用大疆。”南非“综合飞行系统”公司联合创始人德科思特对记者说，“我们目前有8架大疆无人机用于作物喷施，鉴于客户对这款产品的浓厚兴趣，我们打算快速扩充‘舰队’以满足客户的需求。”由于性能优越、使用便利，南非农户对大疆农用喷施无人机的接受度越来越广。起初是蔗农，后来是种植玉米、柑橘的农户，如今，最讲究精耕细作、有南非国宝之称的“博士茶”种植户也开始成为大疆的用户。

德科思特介绍称，使用无人机进行作物喷施在南非是新尝试。对农户来说，其使用成本目前并不比农用飞机低，但优势是应用更灵活、喷施更精准、更易于中小农户使用。大疆不仅品类丰富，而且安全性和耐用性有保证，质保体系也是全球性的，成为当地人的首选。

南非农户对大疆无人机的热衷还有一层特殊原因。斯里加里是一名“博士茶”种植户，他是出于环保因素看中大疆的，“大疆无人机有不同农药承载量的设计，再加上精准喷施，能尽可能减少作物上的农药残留，这符合南非对农作物越来越高的环保要求”。

“中国的科技产品非常富有创新性，同时也极具性价比。”德科思特说，他的公司还使用不少华为的产品来配合无人机操作。另外，像小米、联想等中国科技产品在南非的知名度都很高，南非民众越来越认可“中国制造”。

未来，德科思特计划将大疆农用无人机作为主力产品和服务推出，并进一步引进更高技术标准的大疆无人机类型，开拓更广泛的应用领域。“在商用无人机领域，大疆无疑是全球行业引领者，我们很荣幸能与大疆携手开创这一事业。”德科思特满怀信心地说。

智能家电——

打造开放生态系统与用户互动

回到家中，打开酒柜，选上一瓶心仪的葡萄酒慢慢品尝，是不少欧洲民众的习惯。在去年9月的德国柏林国际消费电子展上，海尔智家与知名葡萄酒平台Vivino合作打造了一款智能酒柜，可以自动识别登记上千种葡萄酒的品牌、年份、产区等信息。通过连接海尔智家的手机应用，用户可以轻松购买和管理葡萄酒。此外，海尔还发布了多款新型智能家电产品和解决方案。海尔欧洲首席执行官雅尼克表示，海尔打造了开放的生态系统，让用户与家电互动。

智能家居是近年来伴随物联网、云计算、人工智能等技术兴起的新兴行业。新冠肺炎疫情发生后，欧洲消费者对家电产品健康化、智能化的需求进一步提高。去年6月，海尔欧洲发布了一款智家应用程序，不仅可以帮助用户管理海尔旗下不同品牌的家电产品，还提供多元化、沉浸式的场景交互方案，自上线以来已获得200万用户。雅尼克对记者表示，疫情防控期间，海尔欧洲业务依然保持快速增长，特别是在高端家电领域，与2019年相比销售量提升了20%—30%，在欧洲同业中增速最快。

除了加快智能生态在欧洲市场的落地，海尔海外生产能力也在提速。据悉，海尔智家罗马尼亚冰箱互联工厂将于6月正式投产。该工厂生产线拥有超过30台机器人，总投资超过7000万欧元，年生产能力最高可达100万台，专为海尔、胡佛和卡迪等海尔旗下品牌设计生产高端产品。海尔欧洲制冷技术运营总监兼海尔科技罗马尼亚公司总经理阿莱斯亚·伊安尼表示：“凭借强大的生产、技术转型与物流能力，新工厂将在海尔智家整个欧洲战略中发挥关键作用，助力海尔智家成为行业领导者之一。”

依托雄厚的研发、生产能力和品牌效应，海尔在欧洲消费者中的影响力不断提升。近年来，海尔接连荣获德国红点产品设计奖、最佳家居产品、德国工业4.0奖等多项欧洲大奖。去年9月，德国主流财经媒体《商报》发布一份品牌社会效果调查报告，让消费者从总体印象、质量、满意度、性价比和雇主形象等5个方面对品牌进行评分。报告显示，在包括德国本土品牌在内的1400多个品牌中，海尔获评家电领域“2020年新星品牌”。在去年12月德国经济管理研究所开展的调查评比中，海尔获得家电领域“最高信任”奖，成为入选的7个品牌之一。

绿色、智能、高端，“中国制造”强技术、提质量、兴品牌，受到越来越多海外消费者的认可和欢迎。有分析认为，在关键领域掌握领先技术，努力成为全球行业引领者，正让越来越多“中国制造”的品牌更响，成色更足。

（本报布鲁塞尔、约翰内斯堡、柏林电）

图片说明：

图①：2月在南非克兰威廉农场，当地农户使用大疆农用无人机为作物喷施。

南非“综合飞行系统”公司供图

图②：近年来，位于浙江省湖州市的南洋电机持续增加科研投入、提升研发能力，使所生产的变频电机节能20%以上，成为三星、海尔、惠而浦等一线品牌的供应商，产品远销东南亚、欧洲等海外市场。图为4月26日，该公司工人正加紧生产一批发往海外的洗衣机变频电机。

张 斌摄（影像中国）

图③：行驶在日本京都东寺大街上的比亚迪电动巴士。

新华社记者 马 平摄

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 17 版）