北京市启动“随机查餐厅”工作

“近日，北京市市场监管局会同北京消费者协会和北京烹饪协会、北京餐饮行业协会采取“四不两直”方式，直达海淀区中关村地区餐饮企业，启动全市“随机查餐厅”活动。记者了解到“随机查餐厅”将贯穿全年，而网红餐厅则是检查重点。

此次检查以网红餐厅、美食城、连锁餐厅等群众关注度高、覆盖面广、风险高的餐饮服务单位为对象，重点检查后厨环境卫生、进货查验、人员健康管理、餐饮具清洗消毒等涉及食品安全的关键环节。对检查中发现的问题现场由属地监管部门立即查处。“亲觅轻趣餐厅”、中关村谋食天下美食城、“红巷子餐厅”三家网红餐厅因擅自更改布局、冷食类制售没有专间、半成品包装没有制作时间和使用时限等问题被责令停止经营。

“今后，‘随机查餐厅’将会形成常态。”市市场监管局相关负责人表示，此项工作将贯穿全年，特别是针对投诉举报的热点和市民关注的“网红餐厅”线上形象与线下食品安全状况不符的问题，加大随机检查力度，检查结果通报给属地政府，督促其严格落实食品安全属地监管责任。（记者 张楠）