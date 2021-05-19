北京市将适当压减机动车道宽度

记者从北京市交通综合治理领导小组办公室获悉，《2021年北京市城市慢行系统品质提升行动工作方案》近日印发实施。本市将继续加大慢行交通的顶层设计，推动二环路慢行系统建设；实施东单南北大街延长线、西单南北大街延长线、平安大街等慢行系统品质优化改造；开展京藏高速公路辅路慢行廊道综合整治提升工程，提高沿线慢行系统通畅性和系统性。鼓励和支持市民更多采用“步行+自行车骑行”的出行方式，提高绿色出行比例，增强城市魅力。根据方案，北京将突出道路空间资源的合理优化使用，适当压减机动车道宽度。

将出台城市河湖滨水慢行系统规划

《2021年北京市城市慢行系统品质提升行动工作方案》在去年的基础上更加强调规划先行、示范引领和部门协同的工作理念，继续坚持“慢行优先，公交优先，绿色优先”的发展理念，全力推进全市慢行交通系统治理工作。

坚持规划先行、注重标准建设。编制完成《北京市慢行系统规划（2020-2035年）》《北京市“十四五”时期慢行交通品质提升规划》《北京市城市河湖滨水慢行系统规划》等顶层设计，并推动任务实施。同时，继续开展城市道路、巡河路与绿道系统融合规划研究，修订《慢行交通服务评价及考核体系》，持续推动慢行系统建设和整治工作提质增效。

强化统筹协调、开展示范引领。突出道路空间资源的合理优化使用，适当压减机动车道宽度，注重路口慢行优先设计，强化道路停车位治理，加强既有步道、非机动车道优化整治，完善非机动车停车设施规划建设，构建成网、好用、舒适的慢行交通系统。

加强部门协同、深化市区联动。充分发挥市级部门行业优势，相互协作，明确市区两级部门工作任务清单和完成时限，实现上下协调、步调一致、合力推进实施。

推动水、路、绿三网融合

今年，城六区和通州区将继续推进慢行示范区建设；实施东单南北大街延长线、西单南北大街延长线、平安大街等慢行系统品质优化改造；开展京藏辅路慢行廊道综合整治提升工程，推动二环路慢行系统建设，提高慢行系统通畅性和系统性。持续推进回龙观自行车专用路东拓、南展工程，力争年内开工建设回龙观自行车专用路东拓工程（同成街东延段）。开展路幅宽度12米以上道路非机动车道整治工作。对路幅宽度12米以上道路非机动车道宽度不足路段进行综合整治，保障其通行宽度达到2.5米以上。全年完成97个路段、32公里整治任务。

全市将继续推动水、路、绿三网融合，开展通惠河、清河等河道沿线的慢行系统规划设计，有条件的推进实施；在奥林匹克森林公园、霍营公园、东小口森林公园，沙河水库、十三陵水库等地建设42公里骑行绿道；结合望京公园绿道建设，启动建设16.6公里连续、智慧、闭环的休闲步道建设，全面打造景美路畅的慢行出行环境，方便市民通勤、休闲、娱乐。

加大对快递、外卖闯灯逆行查处力度

加强共享单车治理工作，扩大“入栏结算”试点范围，实现中心城区重点轨道站周边电子围栏监测、管理全覆盖；持续加强慢行系统秩序管理，加大机动车路侧违停，非机动车违法以及快递、外卖闯红灯、逆行等违规行为的查处力度。

开展礼让行人、礼让骑行的文明出行活动，鼓励在斑马线、慢行街区，机动车自觉礼让行人通行；在环岛、机非合流等混行区域，机动车自觉礼让自行车通行；在公交站、公交专用道缺失路段、主辅路进出口等区域，机动车自觉礼让公交车通行。

组织开展慢行系统系列宣传推介活动，围绕骑行和步行，选取相关路线，开展不低于4场的系列线上线下主题活动，营造绿色出行氛围，倡导绿色出行理念；继续开展2条“漫步北京”文旅骑行线路推介工作，引导市民游客骑行逛京城；持续开展慢行交通出行碳普惠激励，引导更多市民逐步养成绿色出行的生活方式。（记者 孙宏阳）