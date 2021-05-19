夜间门诊彰显以患者为本

日前，北京市多家医院部分科室相继增设夜间门诊，周一至周五每天17时至20时开诊。消息刚一发布，许多号源就被预约一空。

有一种“看病难”，叫“我下班了，门诊也下班了”。长期以来，由于医院门诊开诊时间和市民工作时间重合，导致了“要看病就不得不请假”的时间冲突，让人甚是烦恼。如今，医院推出延时服务，让“白天上班、晚上看病”成为可能，对上班族来说无疑是个好消息。另一方面，消除供需时差对医院自身运转也有裨益。夜间门诊不仅能分流日间就诊人群，也能让急诊回归本位。媒体调查显示，看急诊的患者中，真正需要急诊处理的不超过30%，其中因上班没时间，下班跑来挂急诊的比比皆是。从这个角度讲，门诊时间的调整，对供需双方来说都是一次压力释放，两全其美，值得点赞。

值得一提的是，提供延时服务只是本市“一揽子”医疗便民举措中的一个。缩短就医流程、建微信群对患者进行跟踪管理等等，无不让就诊者倍感贴心。如果说完善医保体系破解“看病贵”，是从价格上回应民众期待，那么上述举措就是从服务上对接民众需求，也是医改的一个重要方向。这些或许算不上什么大工程，可恰是细节上的转变，体现着医院以患者为本的人文关怀。不过，从过往经验来看，一些夜间门诊也存在“叫好不叫座”的现象。一来，很多市民不知道有这项服务。二来，也有人顾虑，夜间值班医生水平如何，有没有专家号？这些都需要医院方面好好宣传、认真答疑，让好举措真正便利更多人。

当然，推行“延时”服务，意味着人力成本的相应增加。医生不是“永动机”，简单做加法行不通。如何在缓解就诊者“时间焦虑”的同时，保障好医护人员的休息权，无疑是更大的考验。医院属性特殊，很难通过错时运营进行相应调休，就更要在发掘医疗资源服务潜能、优化门诊服务流程等方面下真功夫、想巧办法，最大限度节约人力物力。比如，不断完善“互联网+”医疗，检验检查结果推送、药品配送、智能导航、候诊查询等“一步到位”；再如，理顺病历管理流程，有效缩短患者出院结算时间。每个流程、每个细节上的优化，都是有限资源的再分配，也是服务提升的加速度。

“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”。医疗技术并不能治愈所有疾病，但优良的服务和人性化的理念却能抚慰病患的心。以患者为本，有效对接现实需求，功在长远，善莫大焉。