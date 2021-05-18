【直播预告】519世界炎症性肠病日——IBD与幸福 慢病管理与生活质量“知行说”

每年的5月19日是世界炎症性肠病日，今年的主题为“IBD与幸福”（IBD and Well-being），旨在以患者为中心，提高公众对炎症性肠病（IBD）的认知，通过规范的慢病管理提升患者生活质量与身心健康。

IBD是一种病因不清、根治困难、反复发作的消化系统慢性病，且伴有多种并发症，给社会和家庭造成了严重的负担。在IBD活动期中，患者生活质量会受到较大影响，担心IBD反复发作的恐惧及频繁如厕的羞愧感不但给他们带来生理负担，而且也会极大影响患者的情感和社会功能，易使其产生焦虑、抑郁等负面情绪。

那么IBD患者应如何正确有效的进行慢病管理？怎样维持甚至提高生活质量？如何进行正确的心理调节？

5月18日星期二14:00至15:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请空军军医大学西京消化病医院副院长吴开春、北京协和医院消化教研室主任钱家鸣、中国心理学会军事心理学专业委员会主任委员史杰做客演播室，为大众普及炎症性肠病的慢病管理相关科普知识，千万不要错过。

专家介绍：

吴开春，空军军医大学西京消化病医院副院长、主任医师、空军军医大学教授、博士生导师。

国家教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、“国家杰出青年基金”获得者、国务院政府特殊津贴专家、中华消化病学分会副主委、中国医师协会消化分会副会长、世界消化病学会常务理事、亚太消化病学会常务理事、全军消化内科专业委员会主委。

钱家鸣，北京协和医院消化内科教研室主任、主任医师、教授、博士研究生导师。

北京消化疾病专业委员会前任主任委员，曾任中国医师协会消化医师分会会长、中华医学会消化分会副主任委员与常委，炎症性肠病学组组长，2018亚洲IBD联盟主席。

擅长：炎症性肠病（溃疡性结肠炎、克隆恩病），胰腺癌，胰腺炎，肠易激综合症等疑难杂症。

史杰，主任医师、教授、中国心理学会军事心理学专业委员会主任委员、中国心理卫生协会心理咨询师专业委员会副主任委员。

擅长：焦虑症、抑郁症等各种精神心理疾病的诊断和治疗，擅长失眠、婚姻家庭、人际关系、青少年成长、压力调节等方面的心理咨询与治疗。

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