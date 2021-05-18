520开启爱之旅：主题公园、温泉皆为好去处

5月20日，“520”，谐音“我爱你”，成为年轻群体中具有特别意义和影响力的日子。这一天，不妨和TA执子之手走天涯，在美景中郑重许下关于爱的承诺：“520！”5月20日显然是紧接五一假期后一个重要的出游档期。省内一系列的“520”主题线路已经登场，将5月关于爱的旅程推向高潮。

主题乐园：约会胜地 情侣套票多

“520”因其谐音“我爱你”被赋予成一个表达爱意的日子，浪漫主题游已成为爱人之间充满“仪式感”的出游新趋势。

主题乐园是特别适合情侣的地方，其中玩雪是初夏本地最具特色的玩法之一。广州融创雪世界已开始雪道造雪，雪花漫天飞舞，这个“520”不妨带上TA一起在雪堆上打滚，放肆玩雪，甚至在雪花飞舞的唯美风景中，驰骋雪道，让雪花洒落在身上。据了解，广州融创雪世界的制冷造雪小组每天都仔细清理雪场冰、雪挂，检查除霜情况，还要实时控制室内温度及定期巡检，24小时不停歇，为游客提供优质的滑雪环境。除了可以在不同难度的雪道酷炫滑雪，潮玩娱雪区也不容错过，特别适合拍照打卡。

在番禺，广州长隆欢乐世界旋转木马等都是约会胜地，深受自助游游客欢迎。近期，长隆水上乐园也推出了情侣拼团票。

佛山顺德欢乐海岸PLUS不仅有集体婚礼活动，还有浪漫的系列活动。5月20日当晚，其首创品牌活动——“520之夜”倒数活动将浪漫上演。在浪漫摩天轮下，“粉红心雨风暴”准点来袭，热恋红玫瑰现场派发，和大家共赴5月20日20∶20爱意时刻的约定。而顺德眼摩天轮还在当晚还将推出限定爱情灯光秀，摩天轮下还有创意调酒表演以及经典情歌驻唱。

O’PLAZA欢乐海岸购物中心将推出调香互动体验、特调香水陈列等活动，让浪漫 的香气牵引回忆，以时间诠释陪伴，让情侣们根据不同寻常的味道，诉说不一样的故事。

温泉：开启各项预售 套票性价比高

五一假期后，温泉进入平季，各景区纷纷推出住宿套票，目前性价比很高。

位于增城区的三英温泉度假酒店泉韵合院房推出了特别优惠。在5月20日当天，酒店大堂将举行爱情挑战、脉脉传情、爱情可乐、爱情打卡、爱的拥抱等活动，还准备了周末温泉券、自助晚餐券等惊喜礼品。

“520”森林海温泉度假酒店为爱的告白助力。森林海推出999元浪漫情侣别墅房度假套餐，情侣入住豪华别墅温泉大床房，可以享受房间的私密温泉泡池，还有惊喜甜蜜礼物赠送。情侣还可以在威尼斯泳道、温泉乐园、螺旋滑梯、彩虹滑梯等多种网红打卡点，打造专属浪漫。

日前，龙门地派温泉森林度假区将原有的网红打卡点彩虹云梯进行升级改造，将时尚与美学、艺术与摄影相融合，为入住客人带去浪漫体验。

又到了玩水季，地派温泉在温泉水上项目上不断创新，从禅意温泉到夏季清凉水上乐园，提供一站式的温泉水乐园游玩服务。

滨海：甜蜜采摘为爱加分

在5月20日前后，独具特色的酒店以及浪漫的爱情胜地等普遍受到游客的关注，其中粤西滨海城市近期很受游客的欢迎。与此同时，近期滨海旅游还搭配上采摘主题，让旅程更加丰富、有趣。据了解，2021中国荔枝产业大会定于5月19日—20日在广东茂名举行。广东荔枝种植历史悠久，种植面积全国第一，是省内种植面积最大、品种特色最鲜明、区域优势最明显的水果。而茂名是广东荔枝第一大产区，其中，妃子笑、白糖罂等早熟品种将于5月中下旬陆续上市。到茂名过“520”，情侣们除了可以摘荔枝一饱口福，还可以去海滨玩水及泡温泉。据了解，御水古及浪漫海岸推出了度假套餐、婚庆及旅拍产品的相关系列活动。

广之旅副总裁温前表示，旅行社今年搜罗了国内各类浪漫元素旅游资源，搭配情人专场活动、浪漫夜游、甜蜜下午茶、房间蜜月布置等仪式感满满的浪漫行程和旅游服务，增添“520”的甜蜜程度。省内游方面，5月20日前后热门度假型酒店的预订量有所提升，旅行社围绕部分热门度假型酒店策划了多个专场活动，如入住浪漫海岸温德姆酒店的“茂名3天”线路，安排了风味海鲜餐和海滩篝火晚会等活动，还有休闲、私密、浪漫等主题的2天至6天线路，为情侣、夫妻之间创造独特的甜蜜记忆。（罗磊）