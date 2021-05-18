他们像家人一样 守护您的健康

“施医生待病人如同亲人一般，耐心、细致、轻言细语、和蔼可亲！”

“刘医生对每一位病人都很耐心！仔细！都不厌其烦回答每一个问题！处处为病人着想！真是一个好医生！”

“为林护点赞，非常感谢那年她义务为我们学校的孩子上一堂生理卫生课！感谢有你！”

“李医生对我们外地打工人员一视同仁，关心和帮助我们，我要给他加油！”

……

这些受人尊敬，被百姓称颂的医生、护士，并不是什么专家、大腕，却实实在在解决了大家的健康问题，他们扎根基层，贴近群众，有一个特别的名字叫“家庭医生”。

在5·19第十一个“世界家庭医生日”到来之际，浙江全省推出了300位“优秀家庭医生”、“优秀社区护士”、“优秀乡村医生”。签约居民通过钱江晚报·小时新闻APP上点赞助力，产生了60位百姓信赖的优秀基层医护人员，广大居民在留言区“点名表白”，字里行间尽是浓浓的暖意。

据介绍，浙江省从2015年家庭医生签约服务工作开始，广大家庭医生及团队扎根基层，守护居民健康，2020年全省家庭医生签约服务人数达到2284.3万，十类重点人员签约覆盖率达到83.64%。无论是守护百姓健康的365天，还是抗击新冠肺炎疫情的日日夜夜，他们兢兢业业、无私奉献，他们用实际行动践行着“健康守门人”的使命和诺言。

时间一长就有了情分

有位家庭医生做朋友，挺好

这几年，越来越多的人签约家庭医生。但也有人表示，对家庭医生还没有切身的感受。通过这次助力活动，公众对基层医护这个群体有了更直观、更深切的了解。

吴大妈是杭州小营街道社区卫生服务中心齐声莲医生的忠实“粉丝”，她总说齐医生就像朋友一样，让她的独居生活有了健康保障。2020年7月，吴大妈没有按时去配药，齐医生主动给她打去电话，得知她腿摔骨折刚从医院做完手术回家，正在发愁换药的问题，齐医生立马拿起药箱奔往她家。而在之后一段日子里，她每天中午利用休息时间上门为吴大妈换药、测血糖。

宁波慈溪市中西医结合医疗健康集团浒山分院的护士史小雅，是新冠肺炎疫情期间最忙碌的“小个子白大褂”，2个月中走访了800多人次，参与重点人群核酸采样200多人次。

刘少琴身为云和县城北社区卫生服务中心的一名护士，扎根基层已有30年。她管辖的对象很多是偏远山区的村民。为了保障偏远山区村民能享受同等质量的签约服务和健康保障，刘少琴坚持不懈地往返于城乡之间，来回车程3小时+步行2小时，但她依旧乐此不疲地走进山村的每家每户推广、宣传签约活动和健康指导，还每次送去常用药品，以备不时之需。

丽水市莲都区雅溪镇雅里卫生所的乡村医生李士亮，早在2012年10月就已到了退休年龄，但考虑到卫生院医务人员紧张，村民看病困难，他依然决定放弃闲适的退休生活，继续做着十里八乡群众的“自家医生”。

在这次助力活动的候选人中，在钱报记者曾经采访过的家庭医生中，类似的感动还有许多，甚至可以毫不夸张地说，这些就是千千万万基层医护的日常。

家庭医生是给服务对象提供全面、连续、有效、及时、个性化医疗保健服务的新型医生。居民家庭健康档案建立后，医生将针对家庭成员健康状况，提供健康咨询和预约就诊、双向转诊等服务；为家庭提供医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育技术指导等“六位一体”服务；提供对重点人群的上门服务；为长期卧床、行动不便的家庭成员建立家庭病床。

他们用一颗颗爱心、真心、责任心守护着百姓健康，而时间一长，彼此就有了很深的情分，不少人纷纷感叹：有位家庭医生做朋友，挺好！

搭建互相学习交流平台

家医服务要有创新特色

然而，要当好一名家庭医生，服务好签约居民，并不是一件容易的事，得学好“十八般武艺”，并且不断学习适合基层的工作方法和技巧。

浙江省基层卫生协会会长王国敬介绍，在世界家庭医生日来临之际，我省成立了浙江省家庭医生联盟，并同时举行首届家庭医生联盟工作交流会。届时，有5位家庭医生代表将率先分享他们团队的创新服务模式及理念。比如：杭州四季青街道社区卫生服务中心的吴长珍医生带来了《医防融合，通过生活方式干预进行慢性病管理》的成果与做法，宁波海曙区白云街道社区卫生服务中心的毛泽燕医生带来了与签约对象建立尽可能多的“粉丝”关系的签约服务经验等。

浙江是在全国较早推行家庭医生签约服务的省份之一，整体水平在国内处于领先水平，甚至有个别地区的创新服务已成为全国典范。浙江省基层卫生协会秘书长朱月伟表示，联盟的成立就是要为家庭医生们搭建一个互相学习和交流经验的平台，让这些好的基层工作办法在省内乃至全国推广，从而更好粘合群众，最终帮助大家少生病、不生病。(记者 何丽娜)