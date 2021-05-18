九如城创始人谈义良：养老服务专业性强 要营造良好的市场氛围

近日，人民网推出《时代中的匠心企业家》系列访谈栏目。5月10日，九如城创始人、民政部全国养老服务业专家委员会委员谈义良做客栏目，以从业者角度，分享了养老行业近年来的变化趋势及未来的发展方向。

谈及养老行业在近几年的变化及“十四五”期间的发展方向，谈义良表示：“目前出台的很多养老行业相关政策，对于全社会应对老龄化产生了巨大的推动作用。在国家战略背景下，地方政府会持续推进相关补短、补缺的政策，这将成为‘十四五’时期一个重要的民生保障性工作。未来，想要真正解决中国养老问题，必须以区、县为单元进行养老体系建设。另外，在未来发展过程中，养老行业的人才培养也十分关键。”

“十四五”规划纲要提出，深化供给侧结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能力。适应个性化、差异化、品质化消费需求，推动生产模式和产业组织方式创新，持续扩大优质消费品、中高端产品供给和教育、医疗、养老等服务供给，提升产品服务质量和客户满意度，推动供需协调匹配。

对此，谈义良表示，养老服务是专业性很强的行业，能够呈现出强烈的个性化客户需求。“九如城有一个标准化的流程，但是养老服务无法用完全标准化的流程为每一个客户实施不同服务。要在标准化的基本流程上，加上每一位长者每一天不同的需求、每一个时间段的不同需求来制定个性化服务。九如城未来也会在消费上提质扩容，助推双循环。”他说。

通过提质与创新来提升企业的产品与服务，从而满足消费者不断升级的消费需求，是品牌建设中必不可少的重要环节。而一个品牌的建立，也需要多方力量协同。

对此，谈义良说：“政府要更多地营造品牌良性发展的氛围，并且制定相关的政策法规。地方政府更应该根据本区域的特色，扶持当地的特色品牌。作为行业，我们可以通过行业协会、行业联盟，来规划发展品牌的路径及战略，也要通过行业自律公约来解决行业发展当中的问题。但品牌实施的主体还是在企业自身。我们的品牌建设，服务是本质，而服务的根本是员工。所以最重要的就是要优选员工，选择真心喜欢老人，并且热爱养老事业的员工。随着‘90后’‘00后’年轻人进入我们这个行业，就预示着行业未来的希望。”

在展望未来养老事业的产业化转型时，谈义良认为，最重要的一点，就是从观念上把养老事业转向养老产业。“在早期我国统包统揽的养老事业中正式解决了基本保障的服务，当社会进入全面老龄化时代时，就要用市场化来解决养老问题。虽然现在已经有了一些产业的初步氛围，但仍需要时间来培育。目前来说，最重要的是要营造良好的市场氛围，让产业政策快速落地，让更多的资本和资源进入到养老行业。当全社会形成对行业发展的关注时，我认为未来的养老一定不是问题。”他说。