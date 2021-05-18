别忽视那些“细枝末节”的甲病

指甲（趾甲）由于身处肢体末梢，往往容易被我们忽视。别看是“细枝末节”的甲病，它的健康与否还有可能反映出全身的问题。因此，早期诊断和治疗有助于尽快康复，以免局限病变发展成为不可逆病变，造成永久的毁损或功能障碍。

小小的指甲（趾甲）位于肢体末梢，容易遭受各种损伤，如砸伤、挤伤、切割伤、烫伤或化学品腐蚀伤等，另外接触锐利物体后造成的微小创伤有利于各种病原体的侵入，造成各种急性或慢性感染。此外，全身性的疾病会影响指端的血运和生长，造成指端和指甲的外观和形态改变。广泛的皮肤病变也会累及甲板及甲周组织，造成甲板颜色、质地和形状的改变，严重时甚至剥离脱落，影响外观和功能。

根据发病的原因，甲病可以分成外伤性、炎症性、肿瘤性和先天畸形等。

类型一：外伤性甲病

砸伤、挤伤和切割伤可以造成甲板和甲周组织部分缺失、甲床破裂，同时可伴有周围皮肤的损伤和末节指骨粗隆的骨折，损伤可造成甲下积血，这部分损伤大多在手外科急诊处理。常用的处理方式为清创、拔甲、甲床修补，合并的指端缺损多用皮瓣转移来进行覆盖。单纯的甲下积血可以开窗引流。

类型二：炎症性甲病

轻微的损伤如拔倒刺可造成皮肤屏障的破坏，细菌的侵入可引起急性甲沟炎，严重者可化脓甚至发展成脓性指头炎。已经化脓的病灶需要及时切开引流。

慢性甲沟炎可以由急性甲沟炎转化而来，但多数和接触刺激物质如弱酸或弱碱、洗涤剂等相关，表现为近端甲皱襞的增厚、红肿、压痛，并常有急性加重发作。治疗上以手部的劳动保护和全身治疗为主，顽固性病例也可以手术切除部分近端甲皱襞。

类型三：肿瘤性甲病

甲板周围常见的良性肿瘤有血管球瘤，这种病的典型表现为指甲或甲周组织局限性压痛，外观常无显著改变。手术常常发现肿物位于甲床或甲基质或甲周组织内，大小数毫米。

甲周组织也会发生恶性肿瘤如鳞状细胞癌。鳞状细胞癌是一种特殊类型的鲍恩病(Bowen’s），可表现为过度角化或乳头瘤样增生，伴有甲周组织肿胀、脱屑和裂纹等改变，需要手术切除病变并修复局部缺损。

类型四：先天畸形甲病

常见的甲板畸形为嵌甲。嵌甲是一种甲板两侧过度弯曲并嵌入甲周组织的病变，可引起严重疼痛，对生活造成很多不便。通过手术可以改变甲板形态。

还有一些甲板外观的改变，并不是甲板自身或甲周疾病引起，而是由于患者的不良习惯导致。比如习惯性咬指甲或吸吮指头可导致甲板和指头的外形变化。

对于诊断不明确的病变，还可以通过甲板和甲周组织活检来明确诊断，有助于及早制订治疗方案。

总之，指甲和趾甲是皮肤的延伸和重要附属器官，对于手指和足趾的外观、感觉和功能都具有重要的作用。

文/黄志峰（北京积水潭医院）