钟南山谈全球疫情：一隅不安，举世皆危

超300万人死亡，影响200多个国家和地区，预计到2021年底造成10万亿美元的损失……近日，世界卫生组织“大流行防范和应对独立小组”发布报告，对全球新冠疫情应对工作进行评估。

历经8个月的合作，这份报告对终结新冠疫情、防范未来可能发生的大流行提出成立全球健康威胁理事会等多项建议。这份报告是如何形成的？各国应该如何携手让新冠成为最后一个大流行？新华社对该小组专家成员钟南山院士进行了专访。

两个关键预防环节要重视

问：回顾新冠疫情，报告做出了哪些重要评估？

答：2020年7月，世界卫生组织宣布成立一个独立小组，对该组织领导下的全球新冠疫情应对工作进行评估。

专家组在5月12日发布了82页的主报告。这份主报告通过整理证据，针对大流行防范与应对的每一个关键环节，都指出了存在的差距和可能的解决方案。

专家组的主报告重点提出，根据新冠疫情全球暴发的过程，要重视两个关键的重要预防环节，一是从局部暴发发展为全球流行，二是从全球流行发展到全球健康及社会经济危机。

在第一个阶段，从局部流行发展为全球流行，尽管中国在早期已向世界卫生组织及时通报疫情、并在国内采用了强力封城及群防群控措施，而且WHO在1月30日发出PHEIC（国际关注的突发公共卫生事件）警告，但多数国家采取了“等等再看”的观望政策，并未迅速采取有力行动，等到真正在本国暴发了才开始关注，为时已晚。

在第二个阶段，从全球流行发展到全球健康及社会经济危机，全球缺乏协调有力的应对体系，国际紧张的形势阻碍了多国协作的统一行动，有的国家制定政策不是根据科学，没有正视并解决国内存在的、由于疫情进一步加重的不公平状态，这些都加重了对低收入国家、弱势人群及贫困家庭的危害。

疫苗仍未得到公平分配

问：在应对新冠疫情中，如何看待各国所采取的遏制传播的策略？人类正以前所未有的速度研发疫苗，在疫苗接种方面我们面临怎样的挑战？

答：在主报告中也充分肯定了以下的事实：

在这次疫情防控中，各国的医护人员体现了忠于职守的敬业精神，至少17000人在抗疫中献出了生命；

部分国家通过采取强有力的遏制传播策略（aggressive containment strategy），成功应对了新冠疫情传播。他们吸取历史上疫情的教训，尊重科学，重视及时分类和转运病例，追踪密切接触者，确保隔离措施及设备，信息透明及持续，以及调动基层医护工作者的作用，从社会及经济上提供充分支持；

人类正以前所未有的速度研发疫苗，使群众在预防新冠病毒传播中受益。

通过广泛的疫苗接种从而建立群体免疫是当前控制疫情的重要环节。但是，当前疫苗并没有得到公平的分配，主报告要求疫苗应成为全球的公共产品，应该立即采取的行动是：高收入国家应当为COVAX（新冠疫苗实施计划）和ACT-A（获取COVID-19工具加速计划）做出贡献，帮助资源不足的国家；要求疫苗生产国提供疫苗的许可证及技术转让等，使得中低收入的国家都能获得接种疫苗的机会；确保足量和公平的疫苗供应。

建议成立全球健康威胁理事会

问：新冠疫情还在不少国家肆虐，对于防范未来可能发生的大流行，报告给出哪些新的建议？

答：专家组提出了应当实施的长期建议，包括：提高大流行防范与应对的政治领导力、提高疫情防范的全球筹资和投资、改进监测和预警系统、建立一个工具和供应的平台。我想特别强调成立全球健康威胁理事会的建议，只有得到最高级别政治领导的关注，才能确保“大流行的准备和应对”能够在未来得到落实及持续，而不会被遗忘或忽略。这个主报告是客观的、科学的。但要将主报告的建议转化为实际的行动，需要全世界各国的统一行动。

病毒是人类共同的敌人，建立全球性的、高层次的抗疫领导机构，对疫情防控提供足够的资金支持，建立全球性疫苗公平分配计划，赋予WHO更高的行动权力，行动起来，争取在相对短期内控制疫情的发展，达到“大流行防范和应对独立小组”提出的目标：“让新冠成为人类最后一个暴发的大流行”。

“一隅不安，举世皆危”——除非所有人都安全，否则没有人是安全的。文/新华社