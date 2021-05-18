学生的浪费是个大问题

衣服、玩具、课外读物、辅导材料……最近，李女士搬家整理东西时，大吃一惊！家里两个孩子的学习用品实在太多了，而且不少都没怎么用过。

这并非个例。李女士身边的同事、朋友也大都有类似的遭遇。

现象

学习用品太浪费

很多作业本只用了几页

李女士的儿子上初三。搬家整理儿子的物品时，发现了不少只写了几页的作业本，田字格本、生字本……足有六七十本。除了作业本，还有不少用来包课本的透明书皮。“都是学校老师要求买的。”李女士说，每学期开学，老师都会列出需要购买的作业本，并要求用透明书皮包上。一学期下来，作业本用不完，到了新学期，又是全新的“作业本清单”。“学校让家长准备，我也没多问，老师有要求，咱就买新的呗。”李女士翻看着这些还算新，但儿子已不再使用的作业本，很是无奈。

姜女士家，则是水彩笔“泛滥”。为了培养两个孩子对绘画的兴趣，姜女士给孩子们买了多色水彩笔、彩色铅笔等。孩子倒是很喜欢绘画，就是每次画完，不盖笔帽，随处乱丢。一个月下来，24色的水彩笔缺了好几根，现有的也因为不盖笔帽，画不出颜色了。“没办法，又得重新买。”一提起水彩笔，姜女士就直叹气。

孩子的学习用笔，也是一大浪费。按压式的圆珠笔，被拧开了，笔芯和里面的弹簧都找不到了；直液式的走珠笔，笔头被戳进去；盖帽式的笔，笔帽总是找不到……“看似是孩子粗心，其实，是压根儿没意识到要珍惜文具。”姜女士说。

还有的家长“吐槽”，给孩子买橡皮都是论“包”买。为什么不一块一块买？原来在学校，橡皮是孩子的“玩具”之一，不少小男孩儿的橡皮没用几天，就成了碎块。还有的孩子喜欢在橡皮上刻字、刻小动物……“橡皮每次都不是被擦完的，而是被‘碎尸万段’的。”余女士说。

李女士的一位同事，孩子正上小学。孩子班级里有一个小箱子，专门用来装同学乱丢的铅笔和橡皮，每学期箱子都能装满，但从来没人认领。

闫女士一次去女儿学校参加公开课，家长和孩子一块儿听。闫女士看到地上有铅笔，就捡起来问周边的同学是谁的铅笔，但没人搭理。下课后，闫女士拿给老师。

兴趣培养也浪费

百本丛书大部分没翻过

李女士搬家，最头疼的就是整理书架，不是因为自己的书太多，而是孩子的课外书太多。

儿子从小到大，父母买的、亲戚朋友送的课外读物占据了书架的半壁江山。其中，《少年大百科全书》多达上百本，除个别打开过，大部分连翻都没翻过，甚至不少书还封着塑封。现在，儿子上了初三，更不会再看这些面向低幼儿童的图书了。

两个孩子，大的没看，那给小的看呗。可是，她家小的还不到5岁，但已有了自己的书架，塞得满满当当，不少书也没翻开过。“孩子想要，就给买了，给孩子的东西，总想买新的。”李女士说。

从小学到初中，余女士给自己孩子报过一些课外班。几乎所有的机构都会发印着LOGO的书包、笔记本、笔袋等物品，光是这些赠品就是一大堆，笔记本没怎么用过，好几个书包都没有拆。

余女士的一位朋友的女儿参加合唱团，每次演出都会专门采购一次服装，家里存了有十几套，这些演出服基本都是“一次性”的，下了舞台，就基本再没机会穿。

溯源

家长：总想让孩子用新的

除了学校要求，家长为什么总是不断给孩子添置各种学习用品？

“我们小时候，物质生活跟现在比肯定要差一截，有过羡慕别人有，自己却没有的经历。到了自己为人父母，就希望尽最大能力满足孩子，让孩子比自己幸福。”李女士说，“我不想让孩子羡慕别人。”

另外，还有一个重要原因，就是李女士平时工作很忙，拿不出太多时间陪伴孩子。陪伴孩子的时间少，心有愧疚，“买买买”就成了她“补偿”孩子、表达关爱的选择。

互联网时代，各种教育类公号也在推波助澜。“随便打开一个育儿公众号，都在推荐各种商品，看多了难免不动心。而且，同事和朋友之间也会分享，别人买了觉得好，我也想给孩子安排上。”余女士说。

孩子：是你想买不是我想要

家长们用心良苦，可是，孩子却并不领情。

“过剩”的物品，丢掉实在可惜。李女士想让孩子看看，还有没有能坚持使用的物品。可是，儿子的选择出乎意料，李女士眼中可以继续使用的笔记本、可以继续看的书、继续穿的衣服，儿子都大刀阔斧、毫不心疼，直接“一扔了之”。

“这些都是钱啊！为什么你一点不心疼？而且，这些都是品质很好的东西！”李女士说。儿子的回答也很直接，“这些是您要买的，又不是我想要的。我用不上、也不喜欢的东西，留多久我也不会用，跟花了多少钱、品质好不好没有关系。把它们放在我这儿，才是浪费。”

李女士无奈，只好建议儿子送给亲戚家的弟弟妹妹，儿子又不配合，“人家又不是您的垃圾桶。再说，您喜欢的东西，怎么知道人家也喜欢？”

没办法，李女士只好自己动手，整理出一部分低幼儿童读物，尝试着赠送给几位身边有小孩儿的朋友。结果，转了一圈，书也没送出去，因为家家户户都过剩，没人要。

呼吁

别用买买买代替亲子沟通

教育专家建议，遏制学习上的浪费，需要共同的努力。家长要抽时间陪伴，避免用“买买买”代替亲子沟通；孩子则要树立正确的价值观，培养节约、环保的意识。学校更应该担起责任，加强家校沟通，从避免“作业本”浪费开始，帮助孩子学会节约。

一位教育业内人士分析，与给自己购买化妆品、服装相比，给孩子买学习用具，家长往往会认为是“投资”。但“投资”也要讲究效益，过度“投资”，不问“回报”，显然是不成功的“投资”。家长一定要克服这种心理，按需购买，避免浪费。

著名儿童教育专家、中国家庭教育学会家校社共育专业委员会副理事长宗春山表示，书是人类智慧、文明的结晶，一本好书能流传下来，一定有知识、情怀、信仰在里面。家长要用刷手机的时间读书，并跟孩子分享读书的快乐，培养孩子从书中得到快乐。家长与其给孩子买很多书，不如踏踏实实地陪着孩子一起读一本书。陪伴才是最奢侈的给予。

家长要让孩子学会独处。现在的家长喜欢带孩子出去玩，去游乐园，去旅游，却不重视让孩子独处。独处是孩子精神发育的一部分，尤其青春期的孩子，发现自我、跟自己对话，都需要一点时间做“白日梦”。成人跟孩子相处要用分享的方式，而不是说教。

家长和学校要培养孩子积极、健康的价值观。要引导孩子思考，生命是每一个人的信仰，你到底要怎样度过这一生？而且不能只为自己、只为一代人想，要为后世子孙着想。地球还要存在下去，我们如何为它作贡献？比如不能制造太多垃圾，让地区不堪重负，由此就可以引导孩子学会节约。

家长还可以带着孩子多做慈善和公益，发育他的“社会脑”，在助人的过程中感同身受，理解父母。建议家长一定要走出狭隘的物质消费的误区，可以带着孩子参与“童心市集”等公益活动，把自己不需要的东西分享给其他有需要的人。

建议

加强循环利用教育的引导

学校也要加强对孩子的艰苦朴素教育。记者了解到，一些学校曾经组织过“课本漂流”活动，即让上一届的学生把课本传给下一届用，但却没有推广开来。究其根本，还是家长觉得教材是小钱，不舍得让孩子用二手的，忽略了艰苦朴素教育。学校也是多一事不如少一事，没有坚持开展相关活动。

一位教育业内人士坦言，家校更要加强沟通，加强循环利用方面的教育，引导家长按需购买学习用具，学生珍惜学习用品，鼓励循环使用学习用具，从避免“作业本”的浪费开始，为孩子营造良好的成长环境。（记者 于丽爽）