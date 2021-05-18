北京18岁以上首针新冠疫苗接种率近八成 老年人应尽快接种疫苗

市疫苗接种工作专班发布数据：目前，本市18岁以上人群新冠疫苗第一剂接种率超过79%，60岁及以上人群接种率不到53%。北京佑安医院呼吸与感染科主任医师李侗曾表示，老年人、有基础病的人群更需要疫苗保护，不存在禁忌证的老年人应尽快接种疫苗。

“近日，国内再次出现本土确诊病例，北京也有密切接触者，这给疫情防控敲响了警钟。”李侗曾说，常态化防控措施必须坚持。接种疫苗能够保护易感人群，是最有效的预防措施。截至5月16日12时，本市新冠疫苗接种达2793.58万剂，累计接种1539.63万人，完成全程接种1255.52万人。18岁以上人群第一剂接种率达79.07%，60岁及以上人群接种195.92万人，老年人第一剂疫苗接种率为52.77%。

李侗曾说，老年人更需要疫苗保护。未接种疫苗的老年人中，除了存在禁忌证者以外，还有少部分人对疫苗接种存在误区。“上岁数了，接种疫苗风险是不是更高？”“我不出门，是不是没必要打了？”“长期服药是不是没办法接种？”这些问题都是李侗曾日常需要回答的。他说，在80岁以上高龄接种者与年轻接种者中，没有发现疫苗安全性上的明显差别。李侗曾还接待过因患乙肝等慢性肝病而不敢打疫苗的咨询患者。“有些患者或接种工作者存在误区，认为在服用抗病毒药物期间就不能打疫苗，这是理解上的偏差。”根据《新冠病毒疫苗接种技术指南》，慢性病人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。健康状况稳定，药物控制良好的慢性病人不作为接种禁忌人群，建议接种。（记者孙乐琪）