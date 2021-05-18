樱桃红遍厉家寨（来这里打卡（18））

一九五七年十月十三日出版的人民日报第四版。

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山东省莒南县厉家寨樱桃园吸引了各地游客前来采摘。

孙运河摄

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来到厉家寨，满眼樱桃树。

粉白色樱桃花漫山遍野，坐果不久的果纽子还等着雨水滋润，可大棚里的“红灯”和“美早”已挂了果。厉家寨的大樱桃远近闻名，网上“抢单”瞬间卖光，快递小哥来去匆匆。村子里的热腾劲儿，让人差点忘了这儿曾经是“十年就有九年歉”的穷山窝。

山东省莒南县厉家寨村，地处沂蒙山区三山五岭之间。说起从前，一言难尽。耕地，零星散落在七沟八梁上，瓢一块、碗一块，十几块勉强凑成一亩地。好地种麦亩产二三百斤，孬地才四五十斤。苦熬过那个年代的厉玉荣今年78岁，她讲，当初的日子是“穷人三根棍，先放羊，后放牛，拉几年要饭棍到了头”。

“活人咋能被尿憋死！”新中国成立后，厉家寨人决心换个活法。上世纪50年代，他们移山填谷、劈岭造田，愣是凿平11个岭头，填好了21个大汪和300多道水沟。把1000多块瓢碗地整成118块大田，把3600亩旱田变成了水浇田，粮食亩产增加到550斤。厉玉荣珍藏的1000多张老照片，回放着那段“下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利”的岁月。每日从“还么天明”干到“天还么黑”，厉家寨人磨光的钢钎、镢头、铁锨就有2万多公斤，77岁的厉月钦说，“那年头没炸药，也没挖掘机。就靠着一双手、两个肩，一把镢头、一张锨，一锤一锤、一錾一錾，车推人挑玩命干！”

得知厉家寨的事迹后，毛泽东主席欣然题词“愚公移山，改造中国，厉家寨是一个好例”。1957年10月13日，人民日报以《英雄社战胜穷山恶水》为题，报道了厉家寨的壮举。

穷山恶水变为良田千亩，但光是守着一亩三分地，日子还远远够不上宽裕。一晃到了上世纪90年代，时任村支书厉永叶带人到临朐学习大樱桃种植技术，三赴烟台取经。在考察中，他们发现自家这地方背风向阳，又属于近海气候，也挺适合樱桃生长。“人家行，咱们咋不能试试？！”心志一定，当年厉家寨就栽上了58亩大樱桃。

“4年才结个果，不得饿死？”世世代代种庄稼，不少村民直撇嘴，还笑话种了2亩的厉月钦。厉月钦回忆：“可等到樱桃成熟，一斤就卖了5块钱。那时候粮食才几毛钱一斤，好嘛！村里人一下眼热了。”

就这么着，一片片樱桃园在厉家寨扎下根。从最初的几十亩，到现在全村都种上了樱桃树。临沂市樱桃协会会长滕厚玉说，前两年，厉家寨被中国果品流通协会评为“中国樱桃第一村”！

樱桃，不仅成了厉家寨的招牌产业，还带动周边18个村，连片种植面积超过2.6万亩。种樱桃的收入，远超记者想象。在厉家寨旁边的大山空村，54岁的姜圣竹大姐正在樱桃大棚里忙活。“这个棚，今年得结1500斤。”她说，村里每个棚都能净挣七八万元。挂满枝头的樱桃，别说姜大姐了，连记者看了都觉得有满满的获得感。

新一代愚公的故事还在继续。樱桃种了这么些年，是时候更新换代了。厉家寨村第一书记上官苏晓告诉记者，近两年党支部领办合作社，流转120亩土地建设樱桃科技示范园，为村民提供新品种展示、电商销售等服务，帮着改良品种、拓宽销路。在新型职业农民培训中心，农业专家定期来搞技术培训、业务指导。“我们有樱桃果脯、果汁、果酒，产业链拉长，附加值更高，村民挣票子更多了。村里还办起了厉家寨樱桃节。”

面前的厉家寨，依山傍水，绿树成荫，宽整的柏油路四通八达，几十栋住宅楼很提气，广场、超市、卫生室、学校等一应俱全。而且，厉家寨也通上了高铁。这日子，好比正驶上乡村振兴快车道。

最是五月樱桃红。厉家寨人说，樱桃节，等你来！