抓住中医药振兴发展大好时机 为人民群众提供更加优质高效健康服务

本报北京5月17日电 （记者王比学）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨17日在京出席全国人大常委会中医药法执法检查组第二次全体会议并讲话。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住中医药振兴发展大好时机，依法促进中医药传承创新发展，使中医药这一中华文明瑰宝不断焕发新光彩，努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务。

王晨指出，党的十八大以来，习近平总书记对中医药传承、创新、发展作出一系列重要指示批示。近日，习近平总书记在河南考察期间，专门到纪念东汉医学家张仲景的医圣祠等地考察，了解中医药发展情况，对进一步发展中医药提出新的明确要求。我们要深入学习领会、坚决贯彻落实，推动中医药事业和产业高质量发展，在健康中国建设中发挥独特优势。

王晨强调，中医药法实施三年多来，各地有关部门积极探索实践，中医药事业取得积极发展成效，但也存在一些短板弱项。针对存在问题，要切实增强发展中医药事业的法治意识，坚持中西医并重，科学总结和评估中医药在治疗新冠肺炎方面的效果，注重用现代科学解读中医药学原理，提升中医药服务供给质量、效率和水平。

会议研究讨论了中医药法执法检查报告稿。全国人大常委会副委员长张春贤、艾力更·依明巴海、白玛赤林、蔡达峰出席会议，国务院有关部门负责同志和执法检查组成员提出了意见建议。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 02 版）