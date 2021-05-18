当好国家组织药品集采“操盘手”

日前，国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，明确了常态化制度化开展药品集中带量采购工作的覆盖范围、采购规则、保障措施、配套政策和运行机制，再次明确由上海市医疗保障局所属医药集中招标采购事务管理所（简称“上海药事所”），承担国家组织药品联合采购办公室（简称“国家联采办”）日常工作并负责具体实施。作为“操盘手”，上海市医保部门、上海药事所如何推动药品集中带量采购改革常态化制度化开展？记者采访了上海市医疗保障局党组书记、局长夏科家。

药品集中带量采购有效降低群众负担

记者：目前，国家组织药品集中带量采购已开展了4批，请问取得了哪些成效？

夏科家：国家医保局组建成立以来，积极推进以药品集中带量采购为核心的药品招采机制改革，体现了范围全覆盖、规则全阳光、保障全方位、运行全链条的特点。前4批国家组织药品集采顺利实施，成效显著。

常态化制度化推进药品集中带量采购改革，意味着药品集中带量采购工作将深入推进，其重要价值和意义在于：一是降低群众负担。实践已经也将持续证明，药品集中带量采购是实现药价明显降低、减轻患者药费负担最直接、最有效的方式之一。二是助推三医联动。药品集中带量采购是深化医改的关键突破口，对医改发挥着重要牵引作用。这一过程中，通过强化全链条质量监管，引导企业保证质量和供应；通过优化支付标准协同、结余留用、预付货款等关键机制，促使医疗机构确保使用；通过明确临床优先选用、纳入绩效考核等激励政策，引导医疗机构规范用药。三是促进行业提升。持续集中带量采购在净化行业生态、引领行业变革上的正效应积极显现，集中带量采购降价腾出的基金空间，让更多群众急需的新药、好药进入医保成为可能，推动更多优秀创新药企茁壮成长。同时，将进一步促进行业优化整合，为创新型企业带来更大发展空间，助推生物医药产业发展。四是将市场决定性作用和更好发挥政府作用有机统一。发挥市场决定性作用，主要是通过完善以市场为主导的价格发现机制，降低企业交易成本、净化流通领域、改善行业生态。更好发挥政府作用，主要体现在政府通过“搭平台、定规则”，更好引领生物医药产业健康发展，更有力有效降低群众看病就医负担。

优化招采机制，加强全流程管理服务

记者：国家组织药品集中带量采购工作开创了“国家组织、联盟采购、平台操作”的工作机制，上海药事所承担国家联采办日常职能并负责具体实施。请问作为“操盘手”，上海药事所将如何开展工作？

夏科家：在国家试点办统一指挥部署下，我们将认真履行国家联采办职责，完善行之有效的工作机制。联盟组建方面，重点强化医疗机构、省级招采部门、上海药事所之间委托代理关系的衔接；集采实施方面，着力完善集采组、专家组、监督组“三驾马车”相对独立的运行机制，确保公正公平；结果落地方面，继续坚持“确保质量、确保使用、确保供应、确保回款”，体现契约精神，让招采结果实实在在惠及广大患者。

加大探索药品招采改革，优化符合市场规律的招采机制。一方面，继续完善“质、量、价”挂钩的招采新机制。通过把仿制药质量一致性评价作为入围前置条件，确保带量品种的“质”；通过发挥医保“团购”效应，给中选企业明确预期，保证供应药品的“量”；通过保证企业合理利润、挤压流通领域虚高水分，确保药品合理的“价”。另一方面，继续加大探索市场发现价格的新机制。通过公开招标竞价，让市场在药价形成中发挥决定性作用。

根据国家试点办总体工作部署，全力为国家组织药品集采“操好盘”。抓住承担国家组织药品集采任务，以及上海市与国家医保局共建上海医药采购中心的契机，加强对常态化制度化开展药品集中带量采购工作的全流程管理服务。重点加强各省市对国家药品集采落地执行情况的跟踪和统计分析，从国家联采办角度加强综合统筹和统一调度。在此基础上，一手抓建平台，全力打造全国集采数据联合交换平台，围绕多中心、多模式、全方位功能定位，及时采集各地数据，加强全方位监测，推进与各地医药采购信息互联互通。另一手抓促引领，重点探索建立医药价格指数编制和发布制度，引导医药采购供需双方，形成合理市场价格，为国家医药领域宏观决策提供重要参考。

努力带动各地药品集中带量采购常态化制度化开展

记者：《意见》明确，药品集中带量采购工作将常态化制度化开展。对此，上海市医保局有什么具体落实措施？

夏科家：作为国家联采办所在地医保管理部门，上海市医保局将加大实践探索，持续改革创新，坚定不移推进药品集中带量采购常态化制度化改革，并力争通过引领和带动更多地方实践，形成全国范围内主动探索、深化招采改革的局面。

全力支持国家联采办有序实施国家组织药品集中带量采购各项任务。进一步加强上海药事所队伍建设，适应常态化制度化开展药品集中带量采购工作的新要求，帮助持续提升工作能力和水平；支持国家联采办建立常态化制度化工作机制，确保规范有序运行；加强上海医药采购“阳光平台”规范化标准化建设，更好服务国家深化医保制度改革大局。

认真抓好国家药品集采结果在上海落地执行。将根据国家要求，继续做好国家集采中选药品在上海市落地执行工作，及时将执行情况数据报送国家联采办。密切跟踪药品采购和医保结算数据，和卫生健康部门共同督促医疗机构加强合理用药。对用量较大的品种，及时提醒生产企业保障好药品供应。药监部门加强监管，确保药品质量。

与兄弟省市加强联动，共同加大药品招采机制探索。学习借鉴好的经验和做法，发挥上海先行实践探索的优势，加强长三角医保一体化协同，为全国药品集中带量采购常态化制度化改革提供更多有益探索。探索对集中带量采购协议期满的品种，实行再次带量采购办法，引入综合竞价机制。对未纳入国家集采范围的品种，结合长三角医保一体化建设，探索区域联盟采购和集团采购。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 16 版）