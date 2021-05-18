安徽已核酸采样超125万人 暂无新增确诊病例

据新华社电 （记者张紫赟 周畅）记者从安徽省新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部获悉，截至17日13时，该省六安市核酸采样1064107人份，已全部出结果，除已报告的确诊病例和无症状感染者外，其他均为阴性；该省合肥市核酸采样189817人份，除已报告的确诊病例和少数新采样（34人）结果待出外，其他均为阴性。

截至17日12时，安徽省六安市、合肥市累计报告确诊病例7例、无症状感染者7例。为抓好流调溯源，安徽省要求核酸检测做到“当日检、当日出”。

目前，安徽省新冠病毒疫苗接种速度在明显加快。截至5月16日，该省累计报告接种新冠病毒疫苗1172万余剂次，其中第一剂次968万余人，第二剂次203万余人，接种人群覆盖范围达到19.22剂次／100人。

据了解，安徽省累计设置新冠病毒疫苗接种点2096个，接种台9591个，最高日接种能力近130万剂次。