追踪皖辽问责背后 疫情防控防线如何失守？

据新华社电 5月16日，安徽省、辽宁省新冠肺炎确诊病例分别增至7例、9例，目前此轮疫情的“0号病人”仍难以明确。

同日，两省相继通报问责相关单位和个人，均提及首诊责任不落实等问题。根据通报，责令安徽六安世立医院停业整顿，对相关负责人予以处分、撤职、解聘等处理；擅自接诊发热病人的六安医师欧某某，被移交司法机关；辽宁营口李波诊所予以关停；给予辽宁省卫健委副主任、营口市副市长等人诫勉谈话；免去李红阳鲅鱼圈区副区长职务等。

问责背后有何真相？为何两地首诊责任均落实不力？“新华视点”记者深入疫情防控一线进行了独家追踪。

首诊责任落实不力 致防线“破口”

按照国务院联防联控机制综合组发布的《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》要求，医务人员要做好“守门人”，发现发热等可疑病例，要详细登记相关信息，并按相关程序及时报告、收治和转运；乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）、诊所、门诊部等基层医疗卫生机构，要落实首诊负责制，严格做好发热患者的登记、留观、核酸检测等工作。

记者采访发现，本轮疫情中最先报告的3名确诊病例（张某某、李某某、吕某），在六安、营口就诊时，因首诊负责制落实不力，均未在第一时间被“发现”。

——5月3日至5月9日，吕某曾在一影楼老板陪同下，到辽宁营口鲅鱼圈李波诊所就诊，但诊所并未按规定上报，诊所大夫、影楼老板均在后期被诊断为无症状感染者。

——张某某5月6日晚出现发热，后通过熟人关系，绕过正常的接诊程序，到六安世立医院门诊部急诊科输液治疗。直至11日，她再次来到该医院住院治疗时，该医院才对其进行核酸检测。

其间，拥有执业医师证书的欧某某，经熟人介绍，在妻子开设的一家儿童玩具门店内，擅自给张某某做治疗。

——李某某5月5日自述身体不适，5月8日到六安市一家社区卫生服务站看病。接诊医生问她“可有发热”，她回答“不发热”，接诊医生就未量体温，随后对她进行了输液。李某某就诊时未登记真名，卫生服务站也没有接诊记录，接诊和治疗的过程都不规范。

多环节多“哨点”失灵 让病毒传播有可乘之机

基层反映，在过去一年多的疫情防控中，“早发现、早报告、早隔离、早治疗”“群防群控”都是经过实践检验的宝贵经验。但从本轮疫情的传播路径来看，确诊病例曾历经医院、小诊所、火车站、酒店等多个公共场所，这些环节却未做到“早发现、早报告”。

虽然在六安培训尚未结束时，张某某、李某某便已出现身体不适，但均未被“发现”。据安徽省卫健委副主任董明培介绍，截至目前，安徽省内所有感染均由六安摄影培训活动引起。记者从六安市卫健委了解到，这一培训是影楼内部进行，自5月2日开始，为期6天，每天参与培训人数约十几人。

据流行病学调查，5月8日，李某某离开六安市时已出现发热，当天她乘坐网约车前往六安火车站，顺利乘坐D3058车次到达合肥南站，随后转乘出租车至肥西县，又顺利入住酒店。在其确诊后，当地已紧急通告寻找同车次同车厢的密切接触者等。

值得注意的是，此前河北等地发生的疫情中就曾出现过医疗机构、诊所等基层“哨点”失灵的问题，有的曾到药店买药，有的先后多次到基层诊所治疗，却未及时上报，为疫情暴发提供可乘之机。

筑牢防线堵漏洞 及时斩断传播链条

基层反映，此次“哨点”失灵现象值得警惕，当前疫情防控的个别环节出现麻痹大意苗头，有的未能及时对发热患者进行登记和上报，有的不严格落实预检分诊制度，有的公共场所测温“虚晃一枪”，都很容易为疫情防控造成薄弱点。

辽宁省社会科学院研究员张思宁说，目前疫情防控相关规定和举措是完备的，关键是没有落实到位，尤其是一些基层小诊所的防控意识和执行力有待加强。

疫情防控中，越“早发现”，意味着更早斩断传播链条。首都医科大学教授吴浩曾多次实地指导过基层疫情防控工作，他认为，要强化基层医疗机构和医务人员的“首诊负责”意识，在接诊中时刻保持警惕性，详细问询相关病情，未来可探索联网报告等长效机制。

吴浩建议，进一步加强基层核酸采样能力建设，包括在镇村卫生机构、个体诊所布设核酸采样点，培训基层采样力量，提高尽早、就近发现的效率。