青少年打赏乱象需正视

巨额打赏的背后，隐藏着哪些套路和陷阱？近日，央视曝光网络直播打赏乱象，引发关注。随着网络直播的发展，网络打赏行为已十分常见。与此同时，网络直播打赏乱象频生，由此引发的争议不断，屡将直播打赏推上风口浪尖。

打赏，是指观众通过直播平台购买虚拟货币，再兑换成虚拟礼物赠送给主播。在网络直播平台上，各种虚拟的“礼物和道具”明码标价：从几分钱的“一朵小花”到数千元人民币的“跑车”“邮轮”。虽然打赏具有虚拟的性质，但打赏花出去的都是真金白银。“打赏”与平台和主播的利益直接挂钩，为了获得打赏，一些主播会想办法让粉丝“刷礼物”。

最近，一篇描写某网络主播在短时间获得网友千万元打赏的文章流传，靠“打赏”致富引发争议。一边是主播受粉丝追捧，有流量、有关注，靠着粉丝打赏赚得盆满钵满；而另一边，网络打赏极端个案触目惊心，一些人因疯狂打赏招致恶果，有妻离子散的，有将家庭带入债务深渊的，有锒铛入狱的。每当看到此类新闻，不免让人唏嘘不已。

更不容忽视的，是网络打赏乱象对青少年造成的不良影响。近年来，网络打赏引发的青少年违法犯罪案件不断出现，“熊孩子”高额打赏引发的纠纷层出不穷，学生为打赏乱借网贷的事件不时发生。“主播获天价打赏”“主播成为致富捷径”等网络炒作，虚假手段炒作“网红”诱导消费、攀比打赏，以性暗示、软色情等“擦边球”行为诱惑“打赏”，既助长“畸形”致富观，侵蚀正确价值观，也污染社会风气，伤害青少年身心健康。

而随着网络直播打赏的影响范围逐渐扩大，治理网络直播打赏乱象，引导网络直播行业健康发展，已经成为重要社会课题。直播打赏套路深，监管更要“高一尺”，让违法违规直播无处遁形、无利可图，不断延伸监管链条，从内容监管向打赏机制等相关环节的规范不断拓展。不是什么内容都能拿出来接受打赏，要规范各个网络平台的打赏机制，让打赏回归它正常的功能和属性。网络直播平台还要做好“守门员”，既要守好入口关，对主播群体及其行为加强审核，也要把好出口关，完善平台内容审核机制，不能让“青少年模式”形同虚设，更不要沦为网络直播打赏乱象的“推手”。