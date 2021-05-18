严防坑老“捅娄子”，守好老人“钱袋子”

全国老龄办、公安部、民政部、中国银保监会17日联合发布关于养老领域非法集资的风险提示称，近期，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金，给老年人造成严重财产损失和精神伤害，存在重大风险隐患。

老年人越来越多——据第七次全国人口普查数据，截至2020年年底，我国60岁及以上老年人口达到1.85亿，占总人口的比重达13.7%。老年人对养老服务的需求日益迫切，加上老年人金融知识不足、防范意识薄弱。于是，一些无良机构和黑心企业盯上了这块“肥肉”，为老年人“量身定做”了许多声称可以“躺赚”的集资项目，一步一步诱骗老年人上当。

万变不离其宗，不管包装多么精致、伪装多么巧妙，养老领域的非法集资不外乎有四类：提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”、宣称“以房养老”。以投资“养老项目”为例，一些机构或企业给老年人画一个香喷喷的“大饼”，以销售虚拟的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义，通过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额利息等形式非法集资。“剧本”很简单，“剧情”很生动，“剧终”很残酷——等待那些老年人的，基本上只有一个结局：大出血甚至血本无归。

如果说，面向老年人销售“老年产品”，骗的只是老年人的零用钱或者部分存款，还不至于倾家荡产，那么，“以房养老”骗局则是吃甘蔗不吐渣，受骗者最后连房子都得改姓易主，老年人彻底沦为无家可归者。2018年，有一家公司被爆涉嫌“以房养老”诈骗，被骗房屋达800套，涉案金额达20亿元！有老人因此气倒，可见，这种骗局杀伤力极大，危害性不容小觑。

防骗，自己永远是第一责任人，老年人也不例外。老年人见多识广，人情练达，一定知道贪小便宜吃大亏这个道理，因为天上不会掉馅饼，而且还刚好砸中你。很多时候，你看中人家的高利息，人家觊觎你的本金。当拆东墙也补不了西墙，庞氏骗局玩不下去了，机构或企业就卷款潜逃，溜之大吉，不但高利息如镜花水月，你的本金也成了别人的囊中物。防止掉进养老骗局，老年人一定要提高警惕，理性选择投资渠道，不要剑走偏锋，更不要相信富贵险中求，玩险招老年人怎么玩得过那些“骗商”极高的大骗子呢？

鉴于老年群体的特殊性，以及养老领域非法集资的危害性，相关部门不但要“说”——发出风险提示，更要“动”——打击非法集资，筑牢防范非法集资的大堤。事前，相关职能部门要守土有责、守土尽责，做好养老领域非法集资情况的日常排查。民政部门、老龄办要发挥优势，及时掌握涉嫌养老领域非法集资的蛛丝马迹；银行要研判相关企业的动态，发挥金融机构的监测防控作用；公安机关要善于顺藤摸瓜，及时准确发现违法犯罪信息。与此同时，相关信息要实现汇总、互通、共享，提高应用效率。事后，司法部门要完善“涉老”欺诈优先立案、审理、执行机制，依法从重从快从严打击骗老、坑老行为，进一步挤压“涉老”违法犯罪空间。

老吾老以及人之老。敬老、养老是中华民族的传统美德，骗老、坑老行为与此背道而驰，不但缺德而且违法，必须以零容忍态度重拳出击、铁腕整治，还老年人一个安全、幸福的社会环境。