北京今年第3个杨柳飞絮高发期将持续一周

昨天，北京市气象局、市园林绿化局联合发布了今年第3个杨柳飞絮高发期预报。此次高发期从5月17日开始，预计持续一周时间，5月24日结束。飞絮区域主要为六环外门头沟、延庆、怀柔、密云等西部和北部地区，而飞絮的主要树种为欧美杨、青杨和山杨。

据介绍，春季以来，全市已发布杨柳飞絮高发期预报两次，为专业部门开展飞絮防治提供了科学的依据，为市民科学应对飞絮提供参考。随着北京进入初夏，全市城区杨柳飞絮已经基本结束。

市园林绿化局科技处处长姜英淑说，进入今年飞絮季以来，市城管委、公安局、卫健委、气象局、园林绿化局等多部门联防联动，进行分区域、分时段、多措施的精准治理，通过高压喷水和路面湿化来抑制飘絮，并及时清理地面飞絮，降低飞絮对市民生活的影响。截至5月13日，全市累计出动高压喷水车、雾炮车、洒水车、多功能一体清扫车等各类作业车辆18.36万辆次，出动防治人员20.47万人次，尽最大努力减缓飞絮影响。市园林绿化局在全市建立了100处监测点，全程监控飞絮飘絮情况。全市还划分出100余条重点巡查路线，200余个重点区域和高发区域，每日开展监督巡查，每日巡查里程达3300余公里。各区也分别组建专业巡查队伍45支，对辖区重点区域进行全覆盖巡查。

市园林绿化局提醒市民，面对飞絮，可在出行途中或室外活动时，根据自身需求佩戴口罩、护目镜、纱巾等防护措施。爱运动的朋友，可以把活动时间尽量选择在早晨、傍晚或雨后等飞絮较轻的时段。如飘絮不慎入眼，请立即用清水冲洗。同时，还请市民朋友注意消防安全，不要乱扔烟头，谨防引燃飞絮引发事故。（记者 朱松梅）