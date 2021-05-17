警惕危险玩具 保护儿童安全（百姓关注）

玩具是孩子们的“亲密伙伴”，选择合适的玩具，有益于儿童的智力发育和身心健康成长。不过有读者反映，一些玩具产品存在安全隐患，很可能导致孩子们受到意外伤害。

前不久，有媒体报道，有一种叫“水晶泥”的玩具非常流行，它的外观像果冻，色彩鲜艳、触感柔软，有很强的可塑性，可以被捏成各种形状。有的商家宣传“水晶泥”是“解压益智玩具”，可用于手工制作，提升孩子的动手能力。在某电商平台上，这种“水晶泥”的成交量高达1万多笔。

然而，有些孩子玩了“水晶泥”后，手部、眼部出现红肿的症状，原因就是这款产品中含有对人体有害的硼砂。中国消费者协会曾发出消费警示，指出此类产品中硼砂含量超过一定限度，经过孩子的口腔、皮肤接触进入人体，可能会出现皮肤潮红、恶心、呕吐等症状。

记者对此进行了调查，在某小学周边的一家店铺，于入口处显眼位置发现了两款“水晶泥”，价格分别为58元和8元。产品标签上只标出“安全无毒”“谨防儿童吞食”，对产品成分和含量并未作说明。店主表示产品是安全的，提醒使用完毕注意洗手，但并不知晓其中具体成分。一些网店会在产品介绍页面挂出质检报告照片，但照片像素模糊，看不清检测项目，也未见有相关文字说明。

还有些产品并非玩具，却被商家当作玩具宣传、售卖。比如所谓的“海洋宝宝”，是一种圆珠形吸水树脂，多用于盆栽保水。它吸水后可以膨胀，加之颜色鲜艳多彩，颇受儿童欢迎。可是由于体积小，“海洋宝宝”存在误吞风险，一旦被误食，很可能造成呼吸道堵塞、肠梗阻等严重后果。

电动平衡车也被一些消费者认为是玩具。一些商家还在宣传中强化这种认识，将电动平衡车称为“智能儿童平衡车”“学生体感车”等。然而，不少电动平衡车最大速度在15公里/小时到20公里/小时之间。这远远超过我国对电动童车8公里/小时的速度限制。过快的速度可能超出儿童掌控能力，造成摔伤。

要让孩子远离危险玩具，避免将非玩具产品误当玩具，家长的作用至关重要。记者在一家商场随机采访了部分家长，受访者普遍表示为孩子选购玩具时，会优先考虑安全因素，但对这一因素判断主要基于直觉。“像尖锐的，穿透力看上去就比较强的东西，我肯定是不会买的。别的方面很多时候确实也没考虑太多。”受访者邱先生说。

其实，有一些客观标准可以帮助家长判断玩具质量与安全性。我国针对玩具安全制定了强制性国家标准，涵盖了基本规范、机械与物理性能、易燃性能等方面的技术要求。我国还对儿童用品实施3C认证，对童车、电动玩具、弹射玩具等类别的产品，要求必须加贴3C标志。中国消费者协会提示，消费者选购玩具时，要主动检查产品说明书及产品标识等是否齐全，包括生产厂家名称、地址、产品名称、型号、安全警示语、适用标准、认证标识等。根据年龄选择适宜的产品。尽量通过大型商场和信誉良好的商家选购玩具，不要选购小商品市场、集贸市场、网店的“三无”产品。

（郭可树参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 07 版）