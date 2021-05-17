广西携手海尔生物打造移动接种队今日出征

5月17日，广西新冠病毒疫苗移动接种队发车仪式在广西壮族自治区疾控中心举办，国家新冠病毒疫苗接种督导组、广西壮族自治区新冠病毒疫苗接种工作专班、自治区卫生健康委等相关部门领导出席了本次仪式。

受访者供图

发车仪式上，广西壮族自治区新冠病毒疫苗接种工作专班副组长，自治区卫生健康委党组成员、副主任庞军为移动接种队授旗并作动员讲话。他表示：“新冠病毒疫苗移动接种队将走进千家万户，这是我们全区卫生健康系统学习党史教育‘我为群众办实事’的一项具体的实践活动，希望大家强化宗旨意识、负责担当、团结协作，为群众提供技术精湛的接种服务，扎实做好疫苗接种工作，规范有序安全接种；希望各地卫生健康部门和在座的每一位医护工作者，严格按照相关要求，精准规范接种，及时有效处置在接种过程中出现的不良反应等各种突发事件，确保疫苗全链条安全保障，确保人民群众安全接种，确保平安返程。”

现场，10辆海乐苗移动预防接种车整齐排列。每辆车均设有登记区、接种区、冷链区、应急处置区等，医用冰箱、应急处置设备和消毒设施、5G信息网络等配套设施也一应俱全。来自广西医科大学第一附属医院的医护人员代表在出征仪式上作表态发言时表示：“作为这次新冠疫苗接种代表成员，我深感荣幸。这次出征，不仅是为了完成接种任务，更为了巩固疫情防控成果，为彻底打赢疫情出一份力。我深知此次任务责任重大，我们全体成员一定服从组织安排，履行好职能，严格遵守工作纪律和各项操作流程，确保安全接种。抗击新冠疫情重在群众，用我们的一臂之力汇聚成洪荒之力，共同筑起疫情防控的铜墙铁壁，守护好来之不易的疫情防控的成果。”

受访者供图

据自治区疾控中心相关领导介绍，此次出征边境的医疗队，是由自治区多家三甲医院抽调出的220名医护人员组建而成。海尔生物提供的10辆海乐苗移动预防接种车，在这次出征中将担负起“作战阵地”的角色，每辆海乐苗移动预防接种车将配备22名医护人员，打造10支可快速部署的移动接种医疗服务小队，根据边境地带各接种点位实际情况，哪里需要开到哪里，随到随打。

“应用移动预防接种车非常方便省事，所有的医用物资、设备和疫苗存储等配套设施都非常专业、齐全，实地作业时，会大大节省我们现场搭建的时间和工序，从而提高接种效率。”其中一支医疗小队的队长告诉记者。

“在新冠疫苗全民接种过程中，海尔生物积极承接国家需求，向全国输送新冠疫苗接种全场景方案。这次海乐苗移动预防接种车助力广西打造出一支支高标准、严要求的移动接种医疗队伍，将继续发挥超大储量与超长待机的特点，争取走入更多边境乡镇，助力广西织牢疫情防控网。”在采访中，海尔生物相关负责人表示，在进驻广西之前，海乐苗移动接种方案已应用于北京、上海等地区。