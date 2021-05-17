夏日炎炎，以花入肴好滋味

踏入5月，广州骤然进入酷夏，散落在城市各处的鸡蛋花树，枝头上也不知不觉地冒出花儿来。花朵中心明亮澄黄，花瓣绽开纯白似雪，如同煮熟的鸡蛋，外圈蛋白裹着蛋黄。向来在吃上颇有心得的广州人唤它“鸡蛋花”。每年5月到10月，是鸡蛋花盛放的季节。

鸡蛋花花香幽幽，哪怕是在一米之外，都能隐隐约约闻到那热风送来的花香。闭上眼时，仿佛见到妈妈端过来那碗盛夏沁心甜的糖水。鸡蛋花糖水，是许多老广记忆深处的夏日甜蜜。在番禺大石东联长大的基哥记得，在他小时候，妈妈会差遣他和兄弟姐妹一起去捡落地的鸡蛋花，挑出完好、新鲜的花，洗干净后，加冰糖来煲糖水，煲到鸡蛋花呈半透明状，这糖水便成了。现在，兴起之时，他也会煮一碗新鲜的鸡蛋花糖水，可功夫就多得多了。用腐竹中的头竹，加上白果、莲子、冰糖和鸡蛋花，清水炖煮。滑嫩的头竹、香美的白果莲子，泛着香气的糖水，一扫夏日的烦躁。

新鲜鸡蛋花娇嫩，要是当天不用，放到第二日就会被氧化，出现淤黑。所以，人们会将鸡蛋花晒干后保存。基哥说，晒干的鸡蛋花加上扁豆、赤小豆、云苓等一起煲汤，给孩子喝能降火。儿时，晒花的工作都是基哥承包了，他还记得大夏天里，用锅盖装着一大把的鸡蛋花，爬着木梯上瓦顶，在烈日之下将花一朵朵摊平来晒，“一会儿工夫，连头皮都晒得烫手”。不仅仅鸡蛋花，霸王花、金银花一类他都晒过。晒好的花干就封存于瓦罐里，一有时间还得拿出来翻晒。

以花入肴的广州“食俗”由来已久。晋代顾微的《广州记》中早已写道“有华树似槿又似桑，四时常有花，可食，甜滑无子，此蕣木也。”广州可食用的花数不胜数，菊花、姜花、金银花、鸡蛋花、霸王花、木棉花、莲花、桂花、玫瑰花等等，古往今来羊城推出“花宴”的酒楼食肆不在少数。就拿鸡蛋花来说，基哥便发明了百花酿鸡蛋花，在薄薄一片鸡蛋花上，抹上现打的虾胶，蒸完淋上一层芡。

“花”样层出的汤水佳肴，正是广府人养生饮食的缩影，折射出广州老百姓食疗健体的民间智慧。花馔的发明，除了满足口腹之欲，还多数具备食疗功效，每一种花都肩负各自的功能“使命”，适时而食之，能化解岭南气候变化带来的轻微不适，帮助人们在炎热多雨的岭南气候中迅速获得健康与平衡。从一味花馔之中，我们可以体会到花卉自古与广州市民的生活密不可分；同时，也能感受到广州人勇于探索、敢为人先的地域精神。