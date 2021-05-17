秭归春橙48小时专运进京

“今天在树上，明天在路上，后天到餐桌！”从昨天起，每天将有上百吨来自屈原故乡秭归的春橙进京，48小时前还在枝头的春橙，将丰富市民的果盘子。

记者在新发地市场看到，圆溜溜的橙子红艳艳的特别好看，切开橙子，水嫩嫩，吃起来汁水饱满，酸酸甜甜。不仅有橙子，还有脐橙饼、脐橙蜜饯、脐橙醋、脐橙酒、橙皮丝等深加工产品。

湖北秭归位于三峡工程坝上库首，是屈原、王昭君的故里，也是著名的“中国脐橙之乡”“全国绿色食品（柑橘）生产基地示范县”，早在2300多年前屈原就写下了千古传诵诗篇《橘颂》，让柑橘文化深植于秭归的文化血脉。如今，秭归春有伦晚、夏有夏橙、秋有九月红、冬有纽荷尔，形成一年四季均有鲜橙上市的产品供应格局。

新发地市场董事长张玉玺介绍，为了让高品质的秭归脐橙更快送到市民身边，新发地市场特别设立秭归脐橙营销专区，减少流通环节，目前每天入场脐橙在100吨以上，春橙之后还将有夏橙、秋橙、冬橙接续，让优质的秭归脐橙在新发地市场一年四季“不断顿儿”。（记者孙颖）