家庭成长中心将市区街全覆盖

“国际家庭日”之际，北京市家庭成长中心在北京市妇女儿童服务中心正式揭牌，将为儿童和家长提供家长学校、萌娃乐园、童悦书馆等服务。

为加强家庭阵地建设，北京市妇联计划于“十四五”时期逐步建设家庭成长中心，形成覆盖市、区、街（乡）“1+16+N”的三级阵地联建网络，为广大家庭提供集教育、服务、宣传、展示为一体的线上线下成长家园。今年重点围绕市区试点“1+4”模式先行先试，在北京市妇女儿童服务中心搭建“和美家园、家长学校、萌娃乐园、童悦书馆、幸福驿站、健康秀场、安全体验、劳动工坊”8项服务功能以及线上服务平台，同时指导朝阳、石景山、通州、延庆4个区因地制宜、整合资源，搭建各具特色的“X+1”服务功能。

5月至6月，将开展北京市家庭成长中心宣传服务月活动，围绕家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升，全年开展“送服务进社区”系列活动、0至6岁家庭育儿服务、“大手拉小手 亲子共成长”家庭教育赋能、书香家庭亲子绘本讲读、“幸福婚姻 和谐家庭”系列化社会服务等6个项目，开展公益活动约400场次。

昨天，北京市妇联还为第一批“首都最美家庭工作室”授牌。该工作室是市妇联实施最美家庭双联盟双服务行动的一项工作载体，鼓励有专业特长、公益热情的“最美家庭”以小家带大家，为广大家庭提供育儿指导、健康指导、绿色生活、创新创造、文化艺术、传统技艺等服务。为号召广大首都家庭积极参与、服务冬奥，活动现场发出“走向2022，家庭与冬奥同行”倡议并发布五色“家庭成长”手链。“家庭成长”手链颜色对应奥运五环颜色，分别是红色、黄色、蓝色、绿色和黑色。分为成人版和儿童版，成人版5种颜色寓意：心怀大家，文明治家，绿色润家，书香满家，清风齐家；儿童版5种颜色寓意“德、智、体、美、劳”。（记者代丽丽）