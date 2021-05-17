不准“不养孩子”夫妻离婚彰显司法温度

李英锋

夫妻感情不和起诉离婚，法院判决不许离婚，这个不寻常的判例登上热搜引发广泛关注。据报道，该案当事人为江苏镇江一对90后夫妻，双方在夫妻共同财产和共同债务方面没有太大争议，但两人都不愿意抚养年幼的女儿，法官组织多次调解未成功。镇江市扬中市人民法院审理认为，夫妻双方感情已经破裂且均同意离婚，但鉴于二人未能妥善解决孩子的抚育问题，法院一审判决不准予离婚。

夫妻二人感情破裂不就满足了离婚的法定条件吗，怎么还要加一个“明确子女抚养权”的条件？扬中法院的判决看似给申请离婚的当事人额外设置了门槛，看似以超出法律范畴的理解和操作妨碍了涉案夫妻的离婚自由，实则不然。不准许“不养孩子”的夫妻离婚，体现了法官对婚姻关系、离婚义务的完整、准确理解，有利于当事人处理好抚养子女这一离婚的最大善后问题，有利于保护未成年人的权益，不仅彰显了司法的温度，也彰显了司法的理性。

对于有未成年子女的夫妻而言，婚姻不仅是两个人之间的事情，离婚也不仅是两个人之间的事情。血脉亲情、人的权益始终是第一位的，在夫妻离婚时，比之分割财产，确定未成年子女的抚养权显然更为重要。

对于夫妻双方均不愿抚养未成年子女的情况，如果法官不全面探究、评估原因，不通盘考量判决可能造成的后续影响，简单地依据《民法典》第一千零七十九条确定的“夫妻感情确已破裂”这一标准判决当事人离婚，并依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释（一）第六十条的规定，先行裁定暂由一方抚养，暂时抚养方很可能想不通，产生很强的抵触情绪，把法院的判决当成“强裁”，把孩子当成负担。这样既不利于孩子的健康成长，也不利于抚养问题的完全解决。

离婚判决的功能，是尊重离婚自由，把夫妻双方从破裂的婚姻关系中解放出来，让他们开启新的生活，并本着自愿、最有益于未成年人健康成长等原则解决好未成年子女抚养、财产分割等问题。未成年子女抚养问题虽然不是离婚的标准和条件，但却是法官在判决时必须妥善处理的重要内容。如果因为一个判决，解除了夫妻的婚姻关系，却把孩子置于一种糟糕的成长环境中，那么，这样的判决是有偏颇、有缺陷的判决，是不负责任的判决，甚至可以说是失败的判决，这样的判决也不符合法律的本意，背离了离婚裁判的价值取向。

法官判决不准许“不养孩子”的夫妻离婚，等于给了他们一个有关确定认领子女抚养权的“离婚冷静期”，可以让他们先缓一缓，让他们有时间思考、协商、解决抚养子女的问题。如果在一段时间过后，夫妻二人再提离婚诉讼，并已私下商量好了子女抚养权的责任归属，那么，基于这种自愿、气顺的情绪基础，法官再作判决，就顺理成章了，孩子也能得到一种更和谐、更健康的成长氛围。即便夫妻在“冷静期”内仍未达成抚养一致，到时法官还可依据法律和综合事实因素进行判决。

法官判决不准许“不养孩子”的夫妻离婚，本质上是对离婚的全要素判决，也体现了司法的善意和责任，具有积极意义。