北京市全民健身体育节全面开练

北京市第十三届全民健身体育节昨天在顺义区奥林匹克水上公园开幕。体育节以“百载红船路，全民奥运行”为主题，各类赛事活动已于上个月在全市范围内陆续展开，将持续至10月。

自1997年创办以来，两年一度的全民健身体育节已成为本市规模最大、影响最广、覆盖面最宽、内容最丰富的群众体育盛会。本届体育节提出了“五多”理念：各级赛事多线并进，开展全国、京津冀、市级、区级赛事活动；全体人群多方参与；培训指导多管齐下；线下活动多措并举，推进活动进基层、进社区；线上活动多点发力，使体育节“线上与线下、团体和个人、竞赛与展示”全面开展。

开幕式上，3000余名健身爱好者各展其能，将昔日奥运会水上项目赛场变成了全民健身的欢乐海洋。600名本市职工、机关干部、社区居民进行了第九套广播体操展示，随后沿公园西侧健身步道开展了约3公里的健步走。同时，2021年北京轮滑公开赛、市民风筝展示大赛、首都高校龙舟邀请赛、健身操舞大赛也在现场展开。冰上体验课则由专业教练传授简单的滑冰技术，参与者还体验了冰蹴球、冰壶等项目，并与花样滑冰世界冠军佟健交流互动。此外，现场还特设智慧健身展示区。

市社会体育管理中心副主任孔宪菲介绍，本届开幕式的比赛活动从陆地、水上、空中、冰面4个维度展开，充分覆盖各年龄段人群，全面展现了本市全民健身事业发展的辉煌成果。（记者 王笑笑）