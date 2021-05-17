第一时间反应 科学精准防控

日前，在收到安徽省疾控中心确诊病例密切接触者协查信息后，北京市第一时间启动应对机制，市、区两级疾控中心立即开展调查核实。经流行病学调查，判定在京有密接者28人，涉及本市11个区，密切接触者的密切接触者（“次密接者”）167人。上述人员均已按要求采取管控措施，相关场所已消毒。截至目前，24名密接者和141名次密接者，以及231件环境样本经过核酸检测均为阴性。其他样本检测工作正在进行中。

疫情发生以来，北京市卫生健康系统把疫情防控作为维护首都安全的头等大事来抓，有效遏制了国内输入、境外输入和新发地批发市场聚集性疫情以及顺义、大兴等地多因素散发疫情，为首都抗疫斗争取得重大战略成果做出了应有的贡献。

严防死守，确保疫情不出现规模性输入和反弹。一旦出现散发病例必须早报告，快速启动应急指挥体系，科学精准锁定风险人员和区域管控，细化落实全流程处置措施。北京市卫健委成立12个工作分组，全天候值守运转。精准迅速流调溯源，利用大数据等信息手段，16小时精准锁定新发地市场风险点位；利用基因测序手段，准确发现境外输入超长潜伏期感染者和新冠病毒英国变异毒株，顺义、大兴疫情均在两个最长潜伏期内得到有效控制。

慎终如始做好常态化疫情防控工作。中高风险地区来京人员要及时主动向所在社区和单位报告，配合并支持社区采取的管控措施。北京市加强对哨点监测信息的收集和分析，加强流调、核酸队伍的培训和设备储备。二、三级综合及传染病专科医院全部具备检测能力，85家设发热门诊的医疗机构和市区疾控机构均配备快检设备。截至2020年底，全市检测机构从疫情初期的75家增至249家，单日样本检测能力达74.6万份。北京市科学规范开展救治，迅速重启小汤山医院，中西医结合“一患一策”精准施治，治愈率达99.1%。

加强对境内外疫情形势的分析和监测。2020年，共撰写风险评估报告230余篇、境内外疫情风险动态分析300余份，编写《新冠肺炎境外疫情参考》289期，制定集中隔离医学观察点等设置标准，利用新媒体平台发布5500余条信息。联合相关部门对重点区域开展专项执法检查44.2万户次。

稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作。北京市分阶段做好疫苗免费接种工作。落实疫苗接种规范化服务，合理布局接种场所。截至5月15日，北京市累计报告接种新冠病毒疫苗2782.69万剂次，累计接种1535.30万人。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 06 版）