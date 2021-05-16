专访带货主播：以产品创新供给消费升级

2019年的“小小疯”还是一家淘宝店的店主，当时的直播行业已经处在了风口之上。看到有很多人在做直播，却发觉产品并没有想象中让人满意的“小小疯”，带着对美丽消费的兴趣和一份表达设计理念的期待，进入了主播的行业。

4月的上海是金色的主题，有着美妆洗护领域“奥斯卡”之称的金妆节从不同的维度讲述整个产业链的未来，“小小疯”作为优秀主播之一被邀请前来。安静，是“小小疯”在访谈间里给人们留下的第一印象。

“我们的工作应该先从晚上说起。我们是每天晚上7:45开始直播，到凌晨，中间大概5到6个小时。我们会在下播后立刻开始选品，选品需要3到4个小时，是为了第二天做准备.在第二天的直播前我会熟悉产品，然后再筛除一些觉得在这一场直播中不太合适的，如果还有空闲的时间就又继续选品，直到开始上播。”“小小疯”在接受采访时表示。

或许与大多数人们对于主播工作认知不同，主播的工作时长并不只有镜头前的那段时间而已，也绝对不仅仅是一个人的工作。一场成功直播活动的背后是整个团队严密的筹备和精准的运行，这其中体现了对市场敏锐且富有前瞻性的把握，也考验着主播在感性与理性之间的平衡感。而这样一份平衡感，也是“小小疯”对于新消费模式下悦己体验的表达。

“感性消费不是冲动消费，理性消费和感性消费相结合，这样你买到的产品大部分你都会觉得是喜欢的，而且是买到觉得物超所值，还能够用得上的，自己能够在这中间感觉到快乐。”“小小疯”说。

消费者买到满意产品的快乐是感性的，这种真实的消费体验不仅来自下单和拆开快递的满足感，对“小小疯”来说，这意味着有着不小压力的选品工作在粉丝心中被认可，这是屏幕两端奇妙的化学反应，催化着“小小疯”越来越看重的主播责任。

“我们在这里就公开一下我们的小秘诀，我们是有一套完整的质检体系。在最初选品的时候就需要对它的资质、行业地位和口碑提供证明。到直播间之前，我们试用团队差不多有二三十个人，然后我们自己有很多的粉丝，我们会试用过很多次，去发掘产品的缺点，而不是优点。如果试用团队觉得还不错，到我这边的时候还有一道坎，就是我的选品助理，他还会再筛选完才会到我这边，但是如果我觉得这个东西不好，仍然会一票否决。”“小小疯”介绍说。

产品的品质是直播间的生命线，但在生命线之上的核心竞争力才是主播更远发展的依靠，是对整个直播产业未来的期待。

“小小疯”认为：“创新我觉得很重要。我们在这中间考虑了很多，不能是说品牌给我一个产品，因为消费者觉得已经用得还不错了，我就觉得够了，就可以直接卖了，因为这样是不会进步的。因为我是一个主播，很清楚地知道消费者的需求和反馈，我的很多想法比品牌方、调配师，还有设计师更有说服力，因为我接触到了市场，市场是能够反映真实需求的。一个主播不应该只是卖货，应该是在卖货的基础上再去增加一些新的元素，让消费市场能够更加升级。”

图片由受访者提供