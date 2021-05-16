公筷分餐益处多 好习惯这样养成

人民网北京5月16日电 (记者乔业琼)“分餐让身体和心灵更自由，减少伸手交集、餐具碰撞，不仅能预防经口传播疾病，保障饮食卫生，而且对于养成定量搭配、节约粮食和合理膳食等有明显优势。”中国营养学会理事长杨月欣表示。

5月15日，2021全民营养周暨“5·20”中国学生营养日活动的主场启动会在京举办。启动会由国家卫生健康委员会、国民营养健康指导委员会、国家食物与营养咨询委员会主办，中国营养学会、中国学生营养与健康促进会、中国疾控中心营养与健康所、农业农村部食物与营养发展研究所、中国科学院上海营养与健康研究所、国家食品安全风险评估中心承办。

会上，杨月欣表示，民以食为天，更以健康为先，对于每一个人来说，公筷分餐益处多多。

一是更量化。一盘一碗，方便把握份量，避免过多或过少，尤其是儿童和学生，按需配置、定量进食，能够保证营养平衡和生长发育良好。合理膳食、规律有恒、长期坚持，能够有效预防和延缓肥胖糖尿病等慢性疾病的发生。

二是更形象。食物是否多样，饭菜比例是否恰当，荤素搭配是否均衡，一目了然，自律的合理膳食更容易实现。

三是更有责任感。我的餐盘我负责，让珍惜食物、避免浪费的责任心更强。尤其是低龄儿童，学习认识食物、熟悉量化膳食，在保障营养充足的同时，更有助于养成良好的饮食习惯。

践行公筷分餐，杨月欣建议在家吃饭，公勺公筷先用起来；在外聚餐，积极提倡分餐份餐；公共餐饮，坚持推广分餐份餐。

杨月欣表示，随着社会物质文明和精神文明的发展，片面追求大吃大喝、聚集喧闹的时代已经过去，珍惜食物、合理饮食、营养健康的新时代已经到来，让我们从分餐和公筷做起，小小改变，推动社会饮食文明大进步。