直播预告：中国女性宫颈健康促进计划——专家谈预防宫颈癌的三道防线

宫颈癌是严重威胁女性生命的恶性肿瘤之一。针对宫颈癌可以“预防”这一特点，全国妇联中国妇女发展基金会“中国女性宫颈健康促进计划”项目通过开展丰富多彩的宫颈健康宣教活动，宣传和倡导广大女性关爱自身健康，早预防早检查，远离疾病困扰。

为贯彻落实“健康中国2030”，进一步推动女性宫颈健康防治工作开展，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”联合中国妇女发展基金会，共同邀请中国妇女发展基金会中国女性宫颈健康促进计划项目专家走进演播室，面向广大女性及家庭普及宫颈癌三级预防的相关知识，为女性健康保驾护航。

5月17日（星期一）16:00至17:00，中国妇女发展基金会中国女性宫颈健康促进计划项目专家、北京大学人民医院妇科主任医师魏丽惠，中国妇女发展基金会中国女性宫颈健康促进计划项目专家、北京大学第一医院妇产科主任医师毕蕙将做客演播室，为大众普及宫颈癌预防相关科普知识，千万不要错过。

专家介绍：

魏丽惠，北京大学人民医院妇产科教授、北京大学妇产科学系名誉主任、中国医师协会妇产科分会副会长、中国优生科学协会阴道镜和宫颈病理学分会（CSCCP）主任委员；国际阴道镜和宫颈病理联盟（IFCPC）教育委员会委员；美国阴道镜和宫颈病理学会（ASCCP）成员；《中华妇产科杂志》副总编辑、《中国妇产科临床杂志》主编等。曾任中华医学会妇产科分会副主任委员，中华医学会妇科肿瘤分会副主任委员；北京医学会妇产科分会主任委员；北京大学人民医院妇产科主任

擅长：妇科疾病、妇科恶性肿瘤（子宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌）的诊断治疗。

毕蕙，1988年毕业于北京医科大学，硕士学位，现任北京大学第一医院妇产科主任医师，硕士生导师。

国家“农村妇女宫颈癌及乳腺癌筛查”及“北京市适龄妇女宫颈癌及乳腺癌筛查”项目专家组成员、CDC妇幼中心国家“农村妇女宫颈癌及乳腺癌筛查”质控专家组成员、农村地区宫颈癌检测试点项目国家级专家、中华预防医学会妇女保健分会常委、常见病学组副组长、中国阴道镜与宫颈病理学会CSCCP常委、妇幼健康研究会宫颈癌防控专业委员会常委、中国妇幼保健协会“妇女健康管理专业专家委员会”副主任委员。

擅长：妇产科常见病，妇科内分泌疾病，子宫颈癌筛查异常者的管理及癌前病变的诊断及治疗。

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