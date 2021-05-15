我国新冠疫苗对多数变异株仍有效

打赢疫情防控阻击战

5月14日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍“外防输入”和疫苗接种有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，全球新增新冠肺炎确诊病例已连续4周突破500万例，主要来自中国周边国家。

“5月至今，全国共新增境外输入确诊病例142例，陆地、水面、航空口岸均有报告，其中变异病毒占比增加；5月13日，安徽报告新增本土确诊病例，国家卫生健康委已派出专家组，指导开展流调溯源、核酸检测、社区防控和院感防控等工作。”

他说，截至5月13日，全国累计报告接种新冠疫苗36691万剂次，其中昨天单日接种1263.8万剂次。

目前没发现变异病毒免疫逃逸问题

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华说，当前，全球疫情形势依然相当的严峻、复杂，新冠病毒变异总体呈加快的趋势，世卫组织通报的数据显示，变异的频率从千分之0.1逐渐上升到千分之1.3。

他还提到，发现的变异株国家数在不断增多。尤其是新近出现的印度的变异株引起了国际社会的广泛关注，已经至少有44个国家和地区发现了该变异株的存在。

“无论病毒变异、变快也好，增多也好，我国有能力监测到境外输入的变异株，目前我国先后检测到英国的变异株，南非、巴西、印度的变异株。”

贺青华说，在外防输入方面我们要持续地坚持“人物同防”。

“对入境人员，特别是印度及我国周边疫情高流行国家的入境人员要加强卫生检疫，要集中隔离，对入境人员集中隔离，实施从入境地到目的地社区的全程闭环管理。14天隔离结束前，出发地要及时向目的地推送隔离人员的信息，做好‘点对点、人对人’的交接，要求入境人员在旅途过程中做好个人防护，严格实行七天居家的健康管理。”

他还提到，要加强边境口岸地区防输入能力，重点是已经开通的陆路边境口岸要按照疫情防控能力标准，确保各项能力到位，“关于变异毒株可能导致免疫逃逸的问题目前研究没有发现。”

现有疫苗对多数变异株仍然有效

外界关注的一个话题是，目前我国接种的疫苗能否抵抗这些新的变异病毒？

对此，中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣表示，国内疫苗研制企业和疫苗研究机构对这个问题是非常重视的，已经开展了一系列研究。

“我们可以将新冠变异病毒粗略分成两大类，一个是去年上半年流行的早期变异株，研究结果显示，这些变异株不会影响我国疫苗的保护效果。第二类就是几个列入世卫组织关注名单的，比如说英国变异株、南非变异株、巴西变异株等，对这几个毒株，临床试验数据、交叉中和抗体保护数据以及更为重要的百万人规模的真实世界研究显示，我们国家的灭活疫苗和国外的mRNA疫苗，对南非变异株、英国变异株、巴西变异株仍有保护效果。”

他还提到，病毒变异株依然会不断出现，但是必须有一个条件就是病毒要不断地传播。

“目前，现有疫苗对多数变异株仍然有效，所以我们就要尽快接种疫苗，只要通过疫苗接种建立起免疫屏障，把病毒传播阻断，变异株的发生就会被阻断。”

他说，也呼吁世界上有能力的国家，能像中国一样，尽快大规模接种疫苗。

在国内接种的同时，我国对世界疫苗接种作出了很多贡献，比如说我们为80多个国家捐赠了疫苗，还向50多个国家出口了疫苗，只有全球建立免疫屏障，才能阻断变异病毒在各国的发生和传播，才能最后终止新冠疫情。

民航局共减少入境航班487班

中国民航局飞行标准司副司长韩光祖说，近四周以来，每周执行国际入境定期航班2080班，其中客运航班223班，货运航班1857班。

“当前，我国客运航班与52个国家保持通航。截至目前，民航局已对234个疫情防控风险较高，触发熔断机制的国际客运航班实施熔断措施，共减少入境航班487班。”

韩光祖说，民航局已经要求各航空公司、机场提高警惕，持续严格落实民航疫情防控指南的要求，严防疫情通过航空途径传播。

“对国际客运航班要求各航空公司持续做好健康码查验，机上应急隔离区设置和客座率限制要求，从严落实航空器消杀、机上防控、人员防护等防控措施。”

他提到，对国际货运航班，要求各航空公司严格航空器消杀，持续做好货物检测和预防性消毒工作。要求各机场对高风险货物做到专区存放、专车转运、专人处置。

“此外，民航各部门优先选派已接种疫苗的机组和工作人员参与国际航班旅客和货物的保障工作，强化个体防护，做好相关工作人员的健康监测。”

海关进一步强化口岸检疫措施

在现场，有记者提问，目前中国周边国家的疫情呈现蔓延的态势，并逐步向我国的边境逼近，海关对此是否有预案和措施？

对此，海关总署卫生检疫司副司长李政良说，海关总署持续密切跟踪周边国家疫情发展的态势，一旦疫情形势发生变化，将及时组织专家开展风险研判，指导口岸进一步采取有针对性的疫情防控措施。

他提到，做好口岸突发事件应急处置工作，不断完善应对各种可能出现的突发事件应急预案。提前做好人力、物资、检测能力等储备工作，一旦口岸发生突发事件立即启动预案，做好处置工作。

“进一步强化口岸检疫措施，充分运用这些健康申明卡核验、流行病学调查等各类手段，高度关注具有疫情严重国家旅居史和相关接触史的人员，对其进行重点的排查和检疫。”

他还表示，进一步强化陆路边境疫情防控措施，严格实施陆路口岸“客停货通”等政策，强化对货运司机的监管，落实闭环管理的要求，并加强对入境车辆消毒工作的监督指导。

本组文/本报记者 孟亚旭 统筹/刘晓雪