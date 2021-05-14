国家卫健委：5月至今新增境外输入确诊病例142例 必须加快推进新冠疫苗接种

人民网北京5月14日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就“外防输入”和疫苗接种有关情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上介绍，5月至今，全国共新增境外输入确诊病例142例，陆地、水面、航空口岸均有报告，其中变异病毒占比增加。

“外防输入、内防反弹”压力持续增大

米锋表示，5月13日，安徽报告新增本土确诊病例，国家卫生健康委已派出专家组，指导开展流调溯源、核酸检测、社区防控和院感防控等工作。

“这再次提示，‘外防输入、内防反弹’压力持续增大，必须时刻紧绷疫情防控这根弦，必须严格做好个人防护，必须强化‘人物同防’、做好闭环管理，必须加快推进新冠疫苗接种。”米锋说。

做到五方面 持续坚持“人物同防”

在“外防输入”方面，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华强调，要持续地坚持“人物同防”，做到五个方面的加强：

一是加强入境人员的联防联控。对入境人员要加强卫生检疫，集中隔离，实施从入境地到目的地社区的全程闭环管理。14天隔离结束前，出发地要及时向目的地推送隔离人员的信息，做好“点对点、人对人”的交接，要求要求入境人员在旅途期间要做好个人防护，严格实行七天居家的健康管理。

二是要加强入境人员的核酸检测。要求入境人员隔离期间采集鼻咽拭子标本开展核酸检测，其中第14天的核酸检测应当采集两份标本，采用两种不同试剂，原则上由两个不同检测机构开展检测，确保核酸检测质量。

三是要加强物防工作。加大对相关国家进口物品，特别是冷链食品外包装的检验检疫和消毒，强化进口冷链食品以及从业人员的定期核酸检测。

四是要加强变异株的监测。对所有病例开展病毒基因序列测定，加强病毒变异跟踪研究，及时评估风险。

五是要加强边境口岸地区防输入能力。重点是已经开通的陆路边境口岸要按照疫情防控能力标准，确保各项能力到位。