湖南省开展2021年“防治碘缺乏病日”宣传活动

2021年5月15日是我国第28个“防治碘缺乏病日” ，今年的主题为“科学补碘、健康一生”。为普及碘缺乏病防治和科学补碘知识，增强全社会对碘缺乏病防治工作的科学认识，巩固湖南省消除碘缺乏病工作成效，5月14日，湖南省5·15“碘缺乏病宣传日”活动在长沙县星沙万象汇开展。

碘缺乏病是被世界卫生组织、联合国儿童基金会等国际组织列为重点防治限期消除的疾病，是社会关注、国家限期根除的疾病之一。湖南省曾是碘缺乏病“重灾区”，为有效遏制碘缺乏病的流行，湖南省自70年代末开始试行食盐集中加碘，于1995年实行全民普食碘盐，2000年实现了消除碘缺乏病的目标。湖南省每年积极开展碘缺乏病监测，持续监测人群碘营养状态。目前，湖南省碘缺乏病防治工作取得显著成效，全省持续保持碘缺乏病消除状态。

2020年，全省共检测食用盐36673份，覆盖全省14个市州122个县市区，碘盐合格率为96.40%。碘盐监测结果显示，湖南省居民户碘盐质量和食用状况良好，碘盐覆盖率和合格碘盐覆盖率保持在较高水平，全年没有新发克汀病病例报告，全省122个县市区均达到了碘缺乏病消除的技术指标。儿童和孕妇的尿碘水平监测结果显示，在加碘盐浓度不变的情况下，学生尿碘中位数或孕妇尿碘中位数处于碘不足范围内的县市区，较往年持续减少，碘缺乏病的健康宣教取得了一定成效，群众对碘缺乏病防治和科学补碘的认识得到了提高。同时，在41个县市区开展了B超法检测8-10岁学生甲状腺容积工作，共检测7885人，检出甲状腺肿70人，甲肿率为0.90%。41个县市区甲肿率均低于5%，均处于合格水平。

长沙县人民政府二级调研员刘宗正指出，长沙县是自然环境轻度缺碘地区，多年来，通过实施以食盐加碘为主的综合防治措施，人群碘营养状况总体得到改善，全县已持续处于消除碘缺乏病状态多年。但仍存在流动人口碘盐保存、食用知识掌握不充分的问题，也有非碘盐、私盐、工业盐冲击市场的行为。长沙县将进一步动员社会各方力量，将碘缺乏等地方病的防治与乡村振兴深度融合，强化各项防控措施，推进消除碘缺乏病工作，持续改善社会民生。

湖南省卫生健康委一级巡视员刘后红强调，食盐加碘是最生活化、最易为群众接受的补碘方式。他倡议要加强科普宣传，通过多种形式的宣传，推广“科学补碘、按需补碘”的健康生活理念，努力营造一个“防治碘缺乏病，全民共同参与”的良好氛围。加强监测队伍建设，各级疾控机构要保持专业队伍的稳定，提高监测能力和水平，全面提高监测工作质量，为全省持续消除碘缺乏病提供更准确、更科学的监测数据。要加强食盐监管，进一步规范食盐定点企业生产经营行为和供应管理，确保合格碘盐供应。同时，积极引导人民群众通过正规渠道购买碘盐，认准有碘盐标志的小袋包装的精制盐。

湖南省市场监督管理局二级巡视员杨沙指出，湖南省市场监管局将碘缺乏病防治工作与食品安全工作紧密结合，严格落实食盐加碘和食盐专营管理制度，不断健全完善监管机制，严格风险防控，严厉打击涉盐违法行为，严厉整治食盐市场乱象，狠抓食盐质量安全监管，全力保障合格碘盐市场供给，全面提升湖南省食盐安全监管工作水平。下一步将加强碘盐生产、流通环节的监管，建立健全碘盐销售网络，强化宣传引导，严厉打击劣质碘盐、假冒碘盐冲击市场的违法行为，保证合格碘盐的稳定供应，提高碘盐覆盖率和合格碘盐食用率。

活动现场，湖南省卫生健康委员会疾控处副处长蒋琼华通报湖南省碘缺乏病防治情况；湖南卫视节目主持人刘烨宣读碘缺乏病防治倡议书；湘雅医院甲状腺外科博士后、主治医师黄鹏讲解了碘缺乏病的症状和治疗；湖南省疾病预防控制中心专家赵琳娜讲解了碘缺乏病的危害和预防；现场开展了碘缺乏病相关知识有奖答题。

此次活动由湖南省卫生健康委员会、湖南省市场监督管理局主办；湖南省疾病预防控制中心、长沙县人民政府、雪天盐业集团股份有限公司承办；长沙县卫健局、长沙县疾病预防控制中心、湖南省预防医学会健康教育与促进专业委员会协办。（文/李合锋、龙晓蕾 图/肖珂）

来源：湖南省疾病预防控制中心