别让热乎乎的老年餐厅凉了

“套餐15元一份”“前7餐免送餐费”……亲民定位的老年餐厅一度开在北京很多社区。但媒体调查发现，眼下，很多老年餐厅接连闭店停业。其中虽有疫情影响的因素，但实际上不少餐厅在疫情前就已陷入了经营困境。

民以食为天，张罗餐饭看似日常，却并非小事。在家门口就能买到卫生可口且经济实惠的饭菜，无疑大大提升居民生活的获得感。特别是随着老龄化社会的到来，居家养老的老人数量不断上升。来自全国老龄办的调查显示，对于“养老餐”的需求比例高居调查所列养老服务项目之首。老年餐厅的普及能有效帮助这一群体就近解决吃饭问题，直接关系着居家养老的幸福指数。

老年餐厅既有市场需求，为啥不好经营？根本上还是投入和收益摆不平。许多人认为老年餐厅享受政府补贴，运营压力不大，但事实上，目前政府补贴通常只面向社区养老驿站。而受制于种种条件，社区养老驿站并没有实现完全覆盖，自然难以充分解决供餐问题。所谓的老年餐厅或居民餐厅，实际上多由社区主导招商，提供场地等一定基础设施支持。尽管如此，由于消费群体以老人为主，售价势必要相对便宜，加之社区内部往往客流不大，一来二去商家确实容易亏本、难以为继。

作为完善社区功能的重要部分，老年餐厅应当继续开下去。但平心而论，如何兼顾消费者满意和经营者收益，确实考验着治理智慧。必须明确，老年餐厅注定不是赚快钱、赚大钱的生意，社区在招商过程中，首先要把好入口关，挑选认同这一基本经营定位的承包者。而相关部门应当拿出更为灵活的支持政策。比如，目前北京有一些立足社区的商超、餐饮店支持“老年卡”消费，且给予一定折扣。我们是否可以顺着这个思路，将社区的老年餐厅纳入辐射范围，同时提供一些就餐补贴并将其直接发放至“老年卡”？如此一来，既可在一定程度上减轻餐厅的运营压力，也能让老年人得到切实的优惠。盘活社区资源，用好市场机制，才能让老年餐厅等社区供餐机制运转得更顺畅。

以更大视野来看，老年人关心的不仅是吃饭问题，社区内外可以盘活的，也不止一笔资源。不妨就以办好办活老年餐厅为试点，渐渐摸索一条有效路径，让银发族的居家养老生活更加舒适，也让我们的城市更加温暖。