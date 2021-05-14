险！104岁老人摔断7根肋骨

近日，104岁的梁爷爷（化名）在家不慎摔倒，疼痛难忍，经家附近医院医生做X光检查发现摔断了7根肋骨。家人将他转诊至广医三院心胸外科，该科专家团队仔细综合评估，经他和家属同意，挑战高龄手术“禁区”，帮他成功手术“接骨”。

百岁老人摔断7根肋骨

104岁的梁爷爷不久前不慎摔倒，疼痛难忍，家人马上将他送至附近医院，做X光检查发现，老人的5~11根肋骨出现了骨折，在这7根肋骨中共有11处骨折，多处发生严重错位。考虑到他年事已高，手术风险较大，家人将他转诊到广医三院。

“正常成年人有12对肋骨，它们共同构成胸廓骨架，保护着人体肺、心脏等重要的器官。由于肋骨比较薄，而且缺少肌肉保护，在受到撞击后容易出现骨折，特别是有骨质疏松症的老人家。”广医三院心胸外科副主任医师刘盛华解释说，“肋骨骨折导致的胸廓变形和剧烈疼痛会影响人的呼吸和排痰功能，如果不正确、及时地处理，会引起血气胸、肺部感染、呼吸衰竭等并发症，严重的甚至会危及生命。”

由于年纪较大，长期卧床的梁爷爷的肌肉力量差，呼吸和排痰功能也相对较弱，再加上肋骨骨折，如不及时有效治疗，将增加其肺部感染、血气胸、呼吸衰竭并发症的可能。不过，幸运的是梁爷爷基础病较少，其心功能、肝肾功能、呼吸功能检查显示，患者心脏瓣膜没特别问题，心排量在正常范围，心室心房也没有明显扩大的表现，心脏处于良好的工作状态；肝酶，肌酐，尿素氮在正常范围，肝肾功能良好；血氧饱和度和血气大部分指标正常。经过综合评估并和梁爷爷及其家人充分沟通后，广医三院心胸外科团队决定为他手术治疗。

挑战手术“禁区”，老人手术顺利

“高龄老人身体机能，尤其是各重要脏器功能退化，手术和麻醉耐受能力急剧下降，面临的手术和麻醉风险剧增。”广医三院麻醉科主任医师王寿平坦言，给104岁的梁爷爷做手术，术中麻醉管理也十分重要，否则很可能增加术后心血管事件和脑血管意外的风险。

在各项检查完备后，3月25日，广医三院专家团队为梁爷爷施行了手术，整个手术历时两小时。在医护人员的精心护理下，梁爷爷恢复良好，术后第5天便顺利出院了。

刘盛华指出，肋骨骨折是最常见的胸部钝性伤，常合并肺部挫伤等伤情，高龄老人较其他年龄段更易出现肺部感染和其他并发症。他提醒，高龄老人、骨质疏松症者平时居家和外出都要小心防摔倒，一旦不慎摔倒要及时就医。