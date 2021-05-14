被动吸烟也可导致喉癌

池先生是根老烟枪，有着长达40年的吸烟史，每天都要吸两包烟以上，一年前他觉得自己发出的声音沙哑了不少，当时他觉得可能是咽炎，就没有太在意，但是最近他发现自己痰中带有淡淡的血丝，去医院一检查，竟然是喉癌。广州市红十字会医院副院长、耳鼻咽喉头颈外科学科带头人于锋教授提醒，长期吸烟、酗酒、长期接触有毒化学物质等都是喉癌的高危因素，喉癌很容易被误诊为感冒或咽炎，当出现声嘶、喉部疼痛不适经半月治疗不愈者，一定要到有条件的医疗单位做喉镜等检查。

文/广州日报全媒体记者张青梅 通讯员孙冰倩

女性喉癌患病人数逐渐增多

喉癌是指发生在喉部的恶性肿瘤，以鳞状细胞癌多见，是头颈部常见的恶性肿瘤之一，近年来发病率有明显增高的趋势。其发病年龄多集中于50岁~70岁，其中以男性多见，男女之比约为4：1。但是，随着近年来女性主动或被动吸烟人数的增多，女性患喉癌的人数也正在逐步增长。

于锋介绍，喉癌一开始很容易被误诊为感冒或者咽炎，往往在症状发展到比较严重的时候，才会引起患者的重视。

如上文提及的池先生，声音沙哑是喉癌最常见的临床表现，多数患者都是以声音沙哑为第一起病症状，造成声音沙哑的原因一方面是由于癌肿本身的占位效应影响声带震动和声门闭合，另一方面为杓状软骨、声门旁间隙、环后区喉内肌或喉返神经受侵犯，从而导致声带运动障碍造成。此外，喉癌也可能引起呼吸困难、咳嗽、吞咽困难、颈部淋巴结转移等其他症状。

被动吸烟也可能导致喉癌

引起喉癌的因素很多，于锋介绍，首先，吸烟与呼吸道肿瘤关系非常密切。国内外大量流行病学研究表明，吸烟是喉癌的重要致病因素。有研究指出，吸烟人群的喉癌患病率是非吸烟人群的6.35倍。值得一提的是，不可忽视被动吸烟，也可能致癌。

各项临床研究与流行病学调查结果显示，长期饮酒与喉癌的发病也有一定关联。虽然酒精较吸烟对喉癌发病率影响力更低，但是同样是诱发喉癌的重要因素。有研究表明，每周饮酒量≧500g的中国人群患喉癌的危险性是每周饮酒量＜500g人群的2.57倍。更可怕的是，吸烟与饮酒两个危险因素存在着协同效应，也就是说当一个人长期地抽烟与饮酒，那么他患上喉癌的概率将会是健康生活人群的10倍以上。

除此以外，一些喉部的癌前病变，长期接触芥子气、石棉、镍等有毒化学物质，人乳头状瘤病毒的感染都被认为可能引发喉癌。

治疗：切除声带不会说不了话

于锋介绍，喉癌的主要治疗方法还是手术，辅以放疗、化疗的综合治疗。若是早期发现的喉癌，可以行经支撑喉镜下的激光手术，此方法是一种微创手术，可以不留体表疤痕，并且有着手术时间短、损伤小、嗓音恢复好、并发症少等优点。如果肿瘤较大，或者有淋巴结转移，也可以行喉部分切除术或者喉全切除术以及颈部淋巴结清扫术来彻底清除肿瘤。

很多患者都会有一个疑问：如果我把声带或者把喉咙切了，那以后是不是就不能说话了？“其实不是这样的”，于锋表示，一般的激光手术或者喉部分切除术都只是切除部分的声带，术后大部分患者都能保留发声能力，即使是行全喉切除术的患者也能通过食管发声练习等方法发出声音。上文提到的池先生，就是在确诊后，在广州市红十字会医院做了经内镜的激光双侧声带肿瘤切除术，术后体表没有留下任何创口，并且在声带创面恢复好后仍然能发出声音与家人正常地交流。

于锋提醒，当出现声嘶、咽喉疼痛、咳嗽、咳血、说话费力等症状，特别是长期吸烟、酗酒、年龄超过40岁，声嘶、喉部疼痛不适经半月治疗不愈者，一定要及时就诊排查。如能做到早检查、早诊断、早治疗，可极大地提高治愈率。