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19种新增谈判药品在3324家机构配备

2021年05月14日08:40 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京电  （记者李红梅）为方便广大患者及时购买到国家医保谈判药品，日前，国家医保局公布了2020年国家医保目录新准入的部分谈判药品配备机构参考名单（第一批），包括19种药品。

　　截至2021年4月15日，19种谈判药品在全国3324家定点医药机构有配备，其中定点医疗机构1417家，定点零售药店1907家，15个药品覆盖省份已超过20个。

　　这19种药品是国家医保局组织专家从2020年新增的谈判药品中筛选出的首批临床需求迫切、可替代性不强的药品，安排相关企业报送配备机构的具体信息，以方便广大参保人员就医购药。

　　这19种药品包括了淋巴瘤、非小细胞肺癌、卵巢癌、黑色素瘤、白血病、丙肝等疾病的治疗用药，如注射用卡瑞利珠单抗、甲磺酸阿美替尼片、泽布替尼胶囊、甲苯磺酸尼拉帕利胶囊等。相关药品的医保支付政策按照当地规定执行。

(责编：孙红丽、杨迪)



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