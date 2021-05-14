19种新增谈判药品在3324家机构配备

本报北京电 （记者李红梅）为方便广大患者及时购买到国家医保谈判药品，日前，国家医保局公布了2020年国家医保目录新准入的部分谈判药品配备机构参考名单（第一批），包括19种药品。

截至2021年4月15日，19种谈判药品在全国3324家定点医药机构有配备，其中定点医疗机构1417家，定点零售药店1907家，15个药品覆盖省份已超过20个。

这19种药品是国家医保局组织专家从2020年新增的谈判药品中筛选出的首批临床需求迫切、可替代性不强的药品，安排相关企业报送配备机构的具体信息，以方便广大参保人员就医购药。

这19种药品包括了淋巴瘤、非小细胞肺癌、卵巢癌、黑色素瘤、白血病、丙肝等疾病的治疗用药，如注射用卡瑞利珠单抗、甲磺酸阿美替尼片、泽布替尼胶囊、甲苯磺酸尼拉帕利胶囊等。相关药品的医保支付政策按照当地规定执行。