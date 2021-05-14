“暖胃大叔”说健康（健康故事汇）

图为田艳涛通过短视频和网友互动。

胃癌在中国有较高发病率。

世界卫生组织的数据显示，2020年中国胃癌新发病例47.8万，占全球新发病例43.9%；死亡病例达37.3万，占全球死亡病例的48.5%。胃癌夺去了太多人的生命，与之相关的健康教育就成了一件很有价值的事。

“暖胃大叔”田艳涛适时出现了。作为中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科病区主任、国家卫健委公布的首批健康科普专家之一，2020年4月，田艳涛开始在抖音做科普，既告诉人们如何拥有一个健康的胃，又告诉人们得了胃癌要如何应对。他用一年时间做了一本短视频版的胃癌防治百科全书。

对田艳涛来说，科普是学术和手术外的另一项重要工作。

“关注我，‘胃’你好”

十几年前，田艳涛农村老家的一个婶子胸壁上长了个瘤，到北京看病。

挂号时，婶子遇到两个陌生人。他们说：你的病和我们的一样，这里的医生只会给你做手术、化疗、放疗，你和我走，吃几副中药就能治好。婶子信了，被带到火车站附近一个小铺子，花了大几千块钱买了两大编织袋的“中药”。

“说是中药，估计就是一些烂草根。”回忆当时，田艳涛很气愤，但也无能为力。农村人没有定期体检的习惯，发现癌症时一般都已是晚期。他们求医问诊期间，很容易被骗子盯上。

没过半年，婶子过世了，骗子却没有减少，公交车站边，不正规的小诊所仍然用小卡片兜售着他们的“偏方与奇迹”。利用普通人对癌症的恐惧与无知，他们散布着反科学的谬种。田艳涛坐不住了。

癌症到底是什么？中国人最常见的胃癌，到底可以怎样预防和治疗？假使自己或家人得了癌症，又要以怎样的态度去面对？田艳涛想用自己的方式提高大家的健康素养。他主动找到电视台，开始了医学科普之路。后来，他还陆续出版了《漫画胃癌防治》等科普书。

2020年4月27日，田艳涛入驻抖音并发布了第一条视频。他说：“从今天开始，大家会看到我（发布的）有关肿瘤预防和治疗的小视频。若有胃和胰腺方面的困扰，给我留言，我们一起努力。关注我，‘胃’你好。”

“坦然面对，正确待之”

田艳涛没有食言。不到一年，他发布了500多条短视频并积累了50多万粉丝。没有太多段子，但每一条内容都与普通人的生活息息相关。

“红酒养生对不对？”“常吃烫食容易诱发胃癌吗？”“喝茶能预防胃癌吗？”田艳涛的话题涵盖了他的专业领域与普通人的生活细节。他总是深入浅出，短短几十秒内就能阐明医学原理并给出科学的建议。

回答常吃烫食是否会诱发胃癌时，他说：“回答是肯定的。如果食物、水温度特别高，会对牙龈、口腔黏膜、食道黏膜、贲门或者胃黏膜造成伤害。”接着，他用烧伤后人脸的斑痕来比喻烫食对黏膜造成的不可逆的损伤，最后给出建议：“我们要把吃的食物控制在10摄氏度到40摄氏度，喝的水或者汤都要晾一晾。达到这个温度，再食用饮用。”

在田艳涛看来，胃肠道肿瘤，尤其胃癌，是一种与生活方式紧密相关的疾病，也正因此，预防相对可实现。“我跟你说少熬夜、吃东西慢点、别吃得太烫，少喝或不喝不健康的含糖饮料、少吃烧烤，你上一秒知道下一秒就可以执行，不费多大劲就能从中获益。可如果你不知道，这些问题都不注意，那日积月累，胃黏膜就可能损伤甚至癌变。”

除了普及生活中的健康常识，田艳涛也时常将自己的问诊过程记录下来。遇到典型的病例，他会先征得病人同意，然后安上支架、录制视频。作为肿瘤科医生，田艳涛还想通过他的短视频传递关于癌症的理念，以平常心面对并正确施治。

“癌症是一种常见病、慢性病。假如你真的得病了，也不要太恐惧、太沮丧，现在虽然没办法根治，但通过综合治疗和营养管理，人带瘤也能相对健康地活着。”田艳涛说，但现在很多人往往谈癌色变。

2011年，田艳涛在美国德州大学MD安德森癌症中心做访问学者。一天，他与教授一同出门诊，一个胰腺癌肝转移的老太太问教授：“我还有多长时间？”教授耸耸肩，说：“我不知道，可能两个月，可能三个月。”田艳涛无法想象这样的对话能发生在中国，在他深耕癌症医学的30年中，有80%的家庭会选择隐瞒或者说一个善意的谎言。

田艳涛时常遇到这种情况：家属挂好了号，最后却没出现，因为家属怕病人知道真相，所以去了其他综合医院。“相互打哑谜，最后实现不了治疗效果，这多可怕！”

在田艳涛的短视频中，有相当一部分都是在阐述癌症是什么、化疗是什么、医生与家属要以何种方式与病人沟通。他引用古希腊医学之父希波克拉底的比喻，说癌症是螃蟹，横行霸道又没有规矩；他也引用中国工程院院士樊代明的话，将癌症比喻为千年古树上的斑，虽会留下痕迹，但不会影响树的生长。

对于癌症，田艳涛倡导“坦然面对、正确待之”，一次又一次地解释化疗的原理、破除人们对化疗的误解。他说：“我希望能将对科学的信心传递出去，因为只有医患双方彼此理解、信任，才会在治疗中配合得更加默契，从而事半功倍。”

“学术、手术、科普”

用短视频做科普一年，越来越多的人认识了田艳涛。不少人一到诊室就对他说：“田主任，我是您的粉丝。”

“医者仁心。”田艳涛一直记着这4个字。30年前，他刚在河北承德某家医院做主刀医生时曾遇到一个病人，胰腺癌晚期。家里穷，等凑到钱过来做手术，一个大高个儿已经瘦得和虾米一样了。手术做得还可以，可也算不上成功。田艳涛很忐忑，很惭愧，可病人没说一句抱怨的话。最后家人用担架抬他回家，临走时，他拉着田艳涛的手说：“田大夫，好人啊！”

关于这件事，田艳涛直到今天仍感慨：“医生面对的是一个个活生生的人和家庭，要有多大的信任与缘分，他才能把命交给你啊！”

田艳涛说，希望自己能学以致用，将医学精神和医学知识传播出去。现在病人中有1/3是抖音粉丝，而他的科普也让患者对医生的依从性变高了。

“哪怕他跟你没有过接触，但他通过短视频了解了你的理念，看病前已经研究过你合不合适。当他决定让你治的时候，就会相信你的决策。”在田艳涛看来，如果医患双方能提前建立情感联结，那么沟通与诊疗的效率都会得到提高，而短视频帮助完成了这个环节。“它能展示个人比较真实的东西，有什么好点子都能讲，是其他形式和平台比不了的。”

田艳涛将“学术、手术、科普”比喻成他现在齐头并进的三驾马车。学术上他已经做到了博士生导师；手术上他已经做过3500台并获得过全国胃癌手术视频大赛金奖；唯有科普，一时还没有明确的结果。但他早就想清楚了：“科普不是一天两天就能收获成果的，就是踏踏实实地、持续地去做。”