反食品浪费需要更精细设计（养生杂谈）

商海春作（新华社发）

前几天，南京市场监管部门处罚了一家面包店。原因是执法人员在他们制作间的厨余垃圾内发现了大量丢弃的面包，其中不少是刚刚出炉的。

这些面包被丢弃是因卖相不好，做大了或小了，扁了或丑了。执法人员认为，根据4月29日起实施的《中华人民共和国反食品浪费法》，此行为违法，向商家开具了《责令改正通知书》并约谈。

日常生活中，对于临近保质期的食物处理，通常做法是打折卖。但追求新鲜度或品相的商家有不同思路。他们认为，丢掉不合格的，可以保证面包整齐划一，建立高端、高品质餐饮形象，吸引更多消费者购买。至于成本，可以适时调整价格，补偿扔掉的面包价值并持续获利。

商家的“小道理”或许能说通，不代表社会的“大道理”也能说通。如果所有商家都这么干，那么食品浪费现象就会披着“满足消费者需求”的外衣愈演愈烈，整个社会的财富就会被不断侵蚀和消耗。

消费者的高品质需求并不必然导致高浪费。若要提升品质，大可在生产环节提高技术水平，多做一些成型的“合格品”，少产歪瓜裂枣的“次等品”；另一方面，还需要制定更精细的反浪费成本分摊机制。

此次进行查处的市场监管部门负责人给面包店这样建议：可以寻找一些途径，比如社会捐赠，在保证食品安全的前提下，提供给有需要的单位和个人，这对防止浪费和树立企业形象都是有利的。

对很多商家来讲，之所以选择丢弃而非捐赠，是因为这需要成本：包括寻找、识别接受捐赠方的信息成本，人工、运输等费用，还有投入的时间、精力等无形成本。另外，万一转运途中食品过期或有其他差池，责任怎么界定？

不妨看看他山之石。2016年，法国通过了反浪费食物法草案，禁止超市扔掉食物，要求食物经销商将多余食物捐赠给慈善机构。实施两年后，法国超市捐赠未售出产品比例达90%以上。这一法案之所以卓有成效，离不开三方面因素的配合。

首先，商家有减税回报。政府给予商家税收激励，税收减免数额相当于法国食品库存价值的60%。

其次，超市不直接面对受赠者，而是把临期食品交给食品银行、慈善组织等“中间人”机构，再由这些机构分发给有需要的人。

最后，食品回收企业查漏补缺。企业收取服务费，帮助寻找捐赠对象并与食品援助组织配对，同时优化后勤资源，收集和重新分配哪怕是少量的新鲜食品和熟食。这样，即便是身处偏远地区、很难接触到慈善机构的小型商店，也能及时得到帮助。

三者加总，共同降低了捐赠主体即超市、商店的捐赠成本，并且提升了食物的流通效率。类似做法，目前国内一些地区也有尝试，例如浙江金华发起的“共享粮仓”，对加入公益活动的商户提供市场摊位费减免、提升信用分等激励，居民家中的余量食品也可以放入共享仓供有需要的人取用。

说到底，面包扔不扔，不仅事关节俭，更考验全社会能否通过制度构建来最大程度盘活食品资源的能力。反食品浪费法出台后，仍需构建完整的反浪费链条，通过制度设计，打通上下游供需，做好成本分摊，更多地用市场方法解决问题。