炒作“吃播喝播”账号将被纳入黑名单

继“大胃王吃播”被点名批评后，在视频平台上，一种以“喝”为主题的“喝播”又悄然流行。不少主播对着镜头“豪饮”，不是一大口喝下高度白酒，就是各式酒类混着喝。网信办曾表示，这种远远超出自己正常需求去大吃大喝的行为属于“炒作”，应是短视频平台打击的对象。

日前，在国新办举行的2021年“清朗”系列专项行动发布会上，国家网信办网络综合治理局张拥军表示，吃播喝播的内容应当是平台大力整治的，下一步将督促网站平台履行主体责任，严管排行榜、热点榜、双首页、精华区流量入口，对于老是展示这些东西的账号，要纳入黑名单，慢慢从根源上把这些问题解决掉。

现象

各式喝播视频充斥平台

“我要挑战5个小时喝完18.9L的水”“我一口气喝完2L的可乐”……日前，在视频平台，不少主播发起了类似喝播挑战行为。而在喝播中，最博人眼球的就是喝酒。

在一段视频中，一名男子在镜头前摆满了酒瓶，表演连续喝下9瓶啤酒，喝到一半已表示“肚胀”，之后面露难色。另一名拥有99万粉丝的女主播，为了证明自己喝下的无色液体是白酒，她每次喝之前都会用火枪直接喷向酒杯里的酒，然后以纸蘸取适量，在纸上点燃成明火，这一危险行为让人捏一把汗。她在直播时还表示：“不求喝醉，只求喝饱。”

主播吸引流量从而带货

不少主播在喝完后表现出十分难受的样子，那么这样伤害身体的事情，他们为何争相去做？原来，在不少主播的介绍中都透露出自己的“合作方式”，当这些喝播视频吸引来粉丝、带来流量后，就会有更多的商家关注到他们，主播们也就可以顺势变现。有头部吃播喝播的主播，其一条广告报价就在30万元以上。

一些主播还做起了直播带货，包括酒精饮品、饮料、食品甚至生活用品，都上架销售。记者看到，有人卖59元的饮料卖出4.5万多份，还有的卖159元一份的商品卖出1万份。有业内人士透露，在“喝播”类直播中带货可分到销售额的10%至15%，由此计算，带货一种的分成就高达20多万元，每场直播如果有5种商品，收入就超过百万。

分析

网信办定义大吃大喝也算“炒作”

分析认为，这些内容对于未成年人的影响更大，“喝播大行其道，就会产生教唆未成年人饮酒的后果，对社会造成的负面影响不容小觑”。

目前，国家对于酒类广告的监管比较严格，如《广告法》规定，酒类广告不得出现诱导、怂恿饮酒或者宣传无节制饮酒，不得含有出现饮酒的动作，就是为了营造良好社会风气，保护未成年人身心发展。

对于这些视频，一些平台已在主播页面增加“该行为存在风险，请勿轻易模仿”的提示，不过，在视频平台搜索“喝播”“挑战喝酒”“喝饱”等关键词后，依然出现大量相关内容，在一些平台甚至有“喝播合集”。

一些平台在媒体监督报道后，声称出台了治理办法：“已通过技术手段与人工审核等方式对博眼球赚流量等行为进行严格审查，一经发现违规将给出视频删除、账号封禁等处罚。”但从目前平台仍存大量喝播视频的现状来看，这些手段对于如何鉴别的规范尚不明确，对相应内容的治理力度还不足。

“远远超出自己正常需求去大吃大喝，一个人一顿吃18个鸡腿，类似这样的，都是一种炒作。这样的恶意营销比较明显，惯用‘标题党’、‘封面党’进行炒作，目的是吸引流量，然后从中牟利。”日前，在国新办举行的2021年“清朗”系列专项行动发布会上，国家网信办网络综合治理局张拥军表示，吃播喝播的内容应当是平台大力整治的，下一步将督促网站平台履行主体责任，严管排行榜、热点榜、双首页、精华区流量入口，对于老是展示这些东西的账号，要纳入黑名单，慢慢从根源上把这些问题解决掉。

文/本报记者 温婧 统筹/余美英