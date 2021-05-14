5月中下旬北方或有两次沙尘

北京青年报记者从国家气候中心获悉，预计今年5月中下旬，我国北方地区还有两次冷空气过程，出现时间段为5月14日至16日和5月24日至25日。届时，我国北方地区还可能再次出现沙尘天气过程，但强度偏弱。

据国家气候中心监测，今年春季以来，我国北方地区大风沙尘天气频发，共出现7次沙尘天气过程，沙尘暴及以上级别过程次数为2013年以来同期最多；华北、内蒙古沙尘日数为2007年以来同期最多及第二多。

大风方面，华北地区及内蒙古大风日数均为近11年同期最多，西北地区及新疆大风日数为近3年同期最多。

具体来说，今年3月以来，我国北方共出现7次沙尘天气过程，接近于2011-2020年同期平均（7.1次），但较2000-2020年同期平均（9.4次）偏少。其中，强沙尘暴过程2次（3月13日至18日、3月27日至4月1日）、沙尘暴过程2次（4月14日至16日、5月6日至8日），沙尘暴及以上级别过程数为2013年以来同期最多。

北方沙尘日数为2007年以来同期最多。今年3月以来，我国北方地区平均扬沙及以上等级沙尘日数为2.4天，较1981-2010年平均值（3.2天）偏少，较2011-2020年平均值（1.3天）偏多，且为2007年以来同期最多。

2021年3月以来（3月-5月上旬），我国北方地区平均大风日数（日最大风速≥8米/秒）为17.7天，为近6年同期最多，比2020年（16.5天）偏多1.2天。其中，西北地区、华北地区及新疆、内蒙古大风日数分别为10.5天、16.9天、9.9天和27.4天。华北地区及内蒙古大风日数均为2011年以来同期最多，西北地区及新疆大风日数为近3年同期最多。

分析

三大因素导致今年沙尘天气频发

据介绍，造成今年沙尘天气多发的主要因素有以下三个方面：首先是前期气温偏高。今年2月下旬以来，蒙古国以及我国内蒙古西部的气温异常偏高2℃至6℃，导致积雪提前融化，沙源地裸露。

其次是植被还未生长，这给沙尘天气的发生提供了充足的“沙源”。

还有就是蒙古气旋活跃。今年西伯利亚高压阶段性增强，亚洲中纬度环流经向度加大（导致偏北风力加大），蒙古气旋发生发展并快速东移，蒙古国、我国西北、华北和东北地区低层均受到偏西北风异常的影响，气象条件有利于沙尘天气的出现和向南发展。

蒙古气旋和大风是沙尘的“搬运工”，负责完成起沙和输送这两个重要环节。从3-5月的四次沙尘暴天气过程来看，都有明显的蒙古气旋生成并东移，携带沙尘向南、向东扩散，形成较为明显的沙尘天气过程，影响我国北方大范围地区。