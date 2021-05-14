提升健康素养要补短板（多棱镜）

健康素养不但能帮助大家防控突发传染病，对于平时急救、防治慢性病、改善生活习惯等都具有长期效果

近期，国家卫健委公布我国居民健康素养水平新结果，2020年达到23.15%，比2019年提升3.98个百分点，增幅为历年最大。这与广大人民群众积极主动学习健康防护知识和技能密不可分。

得益于过去一年密集的健康科普，在六类健康问题素养中，居民的“传染病防治素养”增幅最大。与之相比，其他素养提升就显得有点慢，这也提醒我们，提高健康素养并非只是一时之需，必须常抓不懈。

“上工治未病”，在生病前做好疾病预防和健康管理才是保持健康的最优路径。提升健康素养不但能帮助大家防控突发传染病，对于平时急救、防治慢性病、改善生活习惯等都具有长期效果。每个人都是自己健康的第一责任人，要做到防患于未然，必须要提高自身的健康素养，这也是实现全民健康的一项经济、有效的措施。

随着经济社会发展、生活水平提高，我国居民疾病谱发生了重要变化，中风和缺血性心脏病成为疾病负担的主要原因；高血压、高盐饮食等成为导致死亡的危险因素；糖尿病患病率增速上升……追根溯源，这些健康风险往往是“吃出来、喝出来、坐出来”的，与人们生活习惯不健康、缺乏健康知识高度相关。

从我国健康素养供给的现状来看，供需两端仍有不少短板。看需求，人们普遍缺乏急救技能、心理健康、慢病预防等方面的知识储备。有关部门的监测数据还表明，居民健康素养水平在不同年龄、城乡、地域等之间的结构性差异明显。看供给，一方面权威、专业的健康科普在平时发挥的作用还不够、形式较单一，影响力有待提升；另一方面随着网络传播的多样化，部分伪科普乃至谣言变得比较活跃，健康信息环境更容易遭受“污染”，扰乱了提升健康素养的良好氛围。

针对这些问题，如何补齐短板？

专业科普影响力亟待壮大。《国务院关于实施健康中国行动的意见》中，主要任务第一条就是“实施健康知识普及行动”。在新冠肺炎疫情防控中，我国迅速建立各级疫情信息发布机制，及时大力开展健康科普，对提升居民健康素养起到重要作用。有关部门可以总结经验，完善健康科普知识发布和传播机制，不断充实相关专家库、资源库，使媒体、医疗机构、公共卫生人员、科研院所等拧成一股绳，发挥更大作用。

完善相关奖惩机制，提升医务人员参与科普积极性。如今，社交网络和短视频的兴起为健康科普开辟了更新鲜灵活的传播渠道，越来越多医务人员运用自媒体创作群众喜闻乐见的科普内容，取得很好的传播效果。有关部门正在完善相关激励机制，研究医务人员开展健康教育的绩效考核机制。同时，对于健康科普中的“假象”“乱象”，有关部门也应创新方式、跟进监管，完善相关惩戒制度。

补强“一老一小”等居民健康素养薄弱环节。统计数据显示，相比青壮年，“一老一小”的健康素养较为薄弱，这也恰恰是容易患病的重点人群。3—6岁是培养健康行为习惯的关键期，实施早期健康促进，能有效提高一代人的健康水平。在学龄前健康素养教育方面，深圳等地进行了积极探索并取得良好成效，有关部门不妨及时予以总结和推广。对日益增多的老年人来说，也需要及早加强医养结合，促进社区养老驿站与基层医疗卫生机构深入合作，共同帮助老年人学会慢病防治，提高健康素养。

提高健康素养是个系统工程，要靠各部门投入，多环节联动，特别是每个人的主动参与。大道至简，实干为要，大家及早行动起来，长期坚持下去，为美好生活铺就更坚固的健康基石。

本版制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 19 版）