国家疾病预防控制局正式挂牌 将承担五大职能

新华社官微截图

人民网北京5月13日电 据新华社官微消息，2021年5月13日10时，北京市海淀区知春路14号，国家疾病预防控制局正式挂牌。国家疾病预防控制局成立，意味着疾控机构职能从单纯预防控制疾病向全面维护和促进全人群健康转变，新机构将承担制订传染病防控政策等五大职能。

人力资源和社会保障部官网截图

2021年4月28日，据人力资源和社会保障部官网消息，国务院任免国家工作人员。任命王贺胜为国家疾病预防控制局局长，常继乐、沈洪兵、孙阳为国家疾病预防控制局副局长。

王贺胜简历

王贺胜，男，1961年6月出生，河北清苑人，1984年6月入党，1984年8月参加工作，研究生学历，法学博士，教授。1984年8月起历任天津医学院卫生系团总支书记、天津医学院八年制学生办公室团总支书记、天津医学院团委副书记、团委书记、天津医科大学团委书记；1997年3月任天津医科大学党委副书记；2002年4月任天津市教育委员会副主任；2002年10月任天津市委教卫工委副书记、市教育委员会副主任；2005年8月任天津美术学院党委书记；2008年5月任天津市卫生局党委书记；2010年5月任天津市卫生局党委书记、局长；2014年6月任天津市卫生和计划生育委员会党委书记、主任；2014年12月任天津市委宣传部常务副部长；2015年7月任天津市委常委、宣传部部长；2016年8月任国家卫生和计划生育委员会副主任、党组成员；2016年10月任国家卫生和计划生育委员会副主任、党组成员、国务院医改办主任；2018年3月任国家卫生健康委员会副主任、党组成员。

负责医药卫生体制改革、医政医管、宣传等方面工作。分管体制改革司、医政医管局、宣传司，中日友好医院、中国健康教育中心、中国人口宣传教育中心、卫生发展研究中心、医疗管理服务指导中心、国家医学考试中心、医院管理研究所、国家心血管病中心、国家癌症中心、人口文化发展中心、健康报社、中国人口报社、人民卫生出版社有限公司、中国人口出版社（有限责任公司）。联系中国人口文化促进会。（简历来源：国家卫健委官网）