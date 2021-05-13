“耳机党”注意了：保护听力请牢记“60-60-60原则”

编者按：现在耳机已经成为一部分人的生活必需品。殊不知，耳机使用不当也可能对我们的耳朵形成潜在的威胁。保护耳朵和听力健康，“耳机党”需要关注这些……



制图：孙红丽

长时间大音量使用耳机会伤害耳朵

耳的结构精密、功能复杂，而且会因受到噪音、疾病、外伤等多种因素的影响，造成不同程度的听力损失。

据统计，伴随着智能手机、电脑等电子设备的广泛使用，约有一半通过个人音频设备收听音乐的人，使用的音量是存在听力损失风险的。

北京市疾控中心慢性病防治所专家介绍，长时间暴露在大音量的声音中，会使耳朵的感觉细胞疲劳，出现暂时性的听力损失。当暴露在特别大的、有规律的或长时间的高音量环境中，会对感觉细胞和其他耳部结构造成永久性损伤，从而导致不可逆的听力损失。

北京友谊医院主任医师龚树生表示，听音乐、上网课、看电视、打游戏甚至做运动时都会佩戴耳机，这样长时间佩戴耳机，有些人就会出现耳鸣、耳痛甚至耳朵闷堵，甚至有些还出现听力下降的问题。

保护听力 注意这些细节

从收听个人音频设备的角度来看，要牢记一下保护听力的秘籍。

“60-60-60原则”

即耳机音量分贝须少于60分贝，耳机音量须少于最大音量的60%，连续使用耳机时间须少于60分钟。

龚树生建议，耳机每次佩戴的时间要控制在30-40分钟。每天戴耳机的时间不超过3个小时，未成年人建议不超过2个小时，避免耳机给我们带来的损伤。

嘈杂环境中不要佩戴耳机

在公交车、地铁等环境中，背景噪声大，这时如果使用耳机，会不自觉地提高耳机音量。而且，也容易带来交通安全隐患。

龚树生表示，在安静的情况下，耳机对听力的损伤是比较小的，但是在噪音环境下，耳机对听力伤害就比较大了。所以，在嘈杂环境中不建议戴耳机。如果长期戴耳机已经出现了耳鸣、听力下降等症状，也不建议再戴耳机。

耳机的选择

耳机最好选择耳罩式，对外耳道和鼓膜的刺激小。耳机的音量应可自由灵活调控，一旦遇到声响过大等情况可及时调整。（综合国务院联防联控机制新闻发布会 北京青年报）（制图：孙红丽）