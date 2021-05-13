全国防治碘缺乏病日将至 这“碘”知识很重要

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5月15日是我国第二十八个“全国防治碘缺乏病日”，今年的宣传主题为“科学补碘，健康一生”。

那么，我们究竟该怎么科学补碘？科技日报记者就此采访了相关医学专家，为您带来权威科普。

人体不能生成碘需从外部获取

中华预防医学会甲状腺疾病防治委员会委员、中国疾病预防控制中心地方病控制中心碘缺乏病防治专家苏晓辉表示，碘素有“智力元素”之称，是新陈代谢和生长发育必须的微量营养素，是人体合成甲状腺激素的主要原料。人体不能生成碘，需要从外部获取。我国居民摄取碘的主要来源是碘盐、食物和饮用水。除高水碘地区外，碘盐对人体内碘的平均贡献率为84.2%。

资料显示，如果孩子在胎儿期和婴幼儿期缺碘，会影响大脑正常发育。碘缺乏病包括地方性甲状腺肿、克汀病、单纯性聋哑、流产、胎儿先天畸形等，最主要受害者是妇女和儿童。我国是世界上碘缺乏危害最严重的国家之一。

中国营养学会2013年发布的健康人群碘推荐摄入量为：0到6个月85微克/天、6个月到1岁115微克/天、1到10岁90微克/天、11到13岁110微克/天、14岁及以上成人120微克/天、孕妇230微克/天、乳母240微克/天。

除这两类人外都应食用碘盐

国家卫健委全国地方病防治专家咨询委员会副主委、中国疾病预防控制中心地方病控制中心副主任申红梅介绍，我国碘缺乏地区居民每天从饮水中获得的碘量约为10微克，一般人群每天从食物中摄入的碘量约为25到50微克。如果不额外摄入富碘食物，那么一般人群每天从食物和饮水中获得的碘无法满足人体需求。按照我国《食用盐碘含量》标准，食盐强化碘量水平为25毫克/公斤，若每天摄入5克食盐，烹调损失率按世界卫生组织等机构推荐的20%计算，我们每天从加碘食盐中可摄入碘100微克，再加上饮水和食物中摄入的碘，则能达到一般人群碘推荐摄入量。因此，除了居住在水源性高碘地区的居民无需食用加碘食盐外，其他居民都应食用。

但苏晓辉指出，患有自身免疫性甲状腺疾病（甲亢、甲状腺炎）患者，因治疗需要遵照医嘱可不食用或少食用碘盐。

碘酸钾作为食盐碘强化剂很安全

申红梅介绍，因为碘酸钾比碘化钾化学性质稳定，所以我国及世界上大部分国家都采用碘酸钾代替碘化钾作为食盐的碘强化剂。

碘酸钾具有较强氧化性，其安全性历来备受社会关注。不过，需要强调的是，碘酸钾碘盐并不等于碘酸钾。中国疾病预防控制中心营养与健康研究所研究人员证实，碘盐中的碘酸钾在经过烹饪后，基本都能被转化为碘离子或碘分子。其中，86.5%的碘酸钾被转化为碘离子，13.2%的碘酸钾被转化为碘分子，总转化率为99.7%。实验表明，碘盐经烹饪后或者放在凉拌菜中30分钟后，碘酸钾几乎不复存在，因此公众不必担心碘酸钾碘盐的安全性问题。

甲状腺癌流行与食盐加碘无关

网上有传言称，食用碘盐与甲状腺癌有关。事实真是如此吗？

“食盐加碘与甲状腺癌升高的现象没有关联。”苏晓辉指出，甲状腺癌是常见的恶性肿瘤之一。近年来，该病的发病率在全球范围内呈快速增长趋势，在我国该病发病率上升幅度为“众癌之首”，近10年的年平均增长率约为18%。目前甲状腺癌的病因尚不明确，已知的危险因素包括电离辐射、环境、饮食、生活方式及精神压力等多种因素。

根据全国193个肿瘤登记点覆盖2亿人口的癌症监测数据，结合中国疾病预防控制中心营养与健康所的食用碘盐监测数据的初步相关分析显示，碘盐消费量和甲状腺癌的发病率并不存在正相关关系，相反碘盐在一定程度上对防止甲状腺癌发生有保护性作用，碘盐和甲状腺癌死亡率无相关性。